【明星凍齡】彭羚赴英探女為黃偉文慶生　Cass皮膚白滑靠玩禪柔運動凍齡

▲ 彭羚赴英國探大女。

90年代樂壇天后級歌手彭羚(Cass)於1998年與林海峰結婚之後急流勇退,二人育有一對寶貝女林泳及林清,彭羚專心相夫教女,專心做成功男人背後的女人。

已移英的填詞人黃偉文(Wyman)在昨日(5月17日)於個人IG分享跟林氏伉儷合照,原來林海峰夫婦飛往倫敦探女,更為老友Wyman送上生日驚喜。

Wyman透露前晚寫詞至通宵達旦,至早上10點也未睡,此時他突然收到彭羚短訊,他寫道:「彭小姐說:『What a you doing tonight ?』雖然突然,但我其實已經估到(因為佢上次都係咁嘅套路 ),就答「 Nothing special 」。」

【豪宅曝光】愛妻號林海峰為太太建私人健身室 彭羚練禪柔運動凍齡養生

▲ 林氏伉儷跟黃偉文慶生。

為Wyman送生日驚喜

結果翌日下午,3人飲了70分鐘下午茶,Wyman寫道:「人哋本來『旋風式訪英48小時』探女,但都抽咗珍貴嘅一粒鐘見我,只係因為想同我have an early birthday drink ,飲完茶臨走嗰吓,今次互相擁抱得特別耐,呢件事發生係我同林太身上一啲都唔出奇,但咁多年都冇試過我鬆咗手林公子都未放手,溫暖,但我知如果問佢,佢一定會懶唔 care 咁話『係咩?可能飲咗少少酒姐。』」

最後,Wyman hashtag「人大咗,由超低能勁搞笑變成勁浪漫超溫馨」、「呢份突如其來嘅溫暖真係」、「天衣無縫嘅時間恰到好處嘅份量」和「好過晒乜嘢生日禮物」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

勾起網民回憶

合照中,彭羚跟Wyman同樣以黑白配打扮示人,Cass戴上太陽鏡和化淡妝,從中見54歲的她皮膚依然白滑零毛孔,連色斑也唔多覺,認真凍齡有術!

網友看到Cass近照亦勾起不少回憶,他們留言:「令我諗起戀愛後二分一廣劇,美好嘅年代」、「係戀愛1/2 續集呀,阿雪同阿sam 阿浩」、「諗起你以前專欄寫過 同林氏伉儷好多三人行快閃東京嘅日子」和「我好貪心,希望你說服林公子比林太出嚟唱下歌...公開果D」

彭羚於2012年激罕現身填詞人黃偉文演唱會,Cass「破例」踏台板獻唱,事後不少廣告客戶想利誘Cass復出,不過林海峰表示開完家庭會議後,女兒反對Cass復出。

▲ 2012年彭羚現身黃偉文作品展。

考獲禪柔運動教練牌

Cass雖然已退隱歌壇不過沒有因此不注重身段,近年迷上外國非常流行的Gyrokinesis(禪柔運動)及Gyrotonic(脊椎螺旋運動)的她,於家裡的私人健身室做運動,身型弗到爆!

數年前,她更考獲導師牌,Cass於2016年曾分享考導師牌的溫習手稿和繪圖,她稱花了很多時間和努力,但自覺非常值得。

愈玩愈業的Cass去年更購入新的運動器材Jumping Stretching Board,她於IG分享一短片,只見她在JSB上做出一字馬動作,足見年過50的她筋骨柔軟。

至於飲食方面,彭羚會自製各式各樣的Smoothie Bowl,以不同的水果打成奶昔,再加上燕麥、奇亞籽及杏仁片食用,好吃之餘也甚有謍養。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R