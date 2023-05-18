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【明星凍齡】彭羚赴英探女為黃偉文慶生　Cass皮膚白滑靠玩禪柔運動凍齡

娛樂 11:31 2023/05/18

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彭羚赴英國探大女。

90年代樂壇天后級歌手彭羚（Cass）於1998年與林海峰結婚之後急流勇退，二人育有一對寶貝女林泳及林清，彭羚專心相夫教女，專心做成功男人背後的女人。

已移英的填詞人黃偉文（Wyman）在昨日（5月17日）於個人IG分享跟林氏伉儷合照，原來林海峰夫婦飛往倫敦探女，更為老友Wyman送上生日驚喜。

Wyman透露前晚寫詞至通宵達旦，至早上10點也未睡，此時他突然收到彭羚短訊，他寫道：「彭小姐說：『What a you doing tonight ?』雖然突然，但我其實已經估到（因為佢上次都係咁嘅套路 ），就答「 Nothing special 」。」

【豪宅曝光】愛妻號林海峰為太太建私人健身室　彭羚練禪柔運動凍齡養生

林氏伉儷跟黃偉文慶生。

為Wyman送生日驚喜

結果翌日下午，3人飲了70分鐘下午茶，Wyman寫道：「人哋本來『旋風式訪英48小時』探女，但都抽咗珍貴嘅一粒鐘見我，只係因為想同我have an early birthday drink ，飲完茶臨走嗰吓，今次互相擁抱得特別耐，呢件事發生係我同林太身上一啲都唔出奇，但咁多年都冇試過我鬆咗手林公子都未放手，溫暖，但我知如果問佢，佢一定會懶唔 care 咁話『係咩？可能飲咗少少酒姐。』」

最後，Wyman hashtag「人大咗，由超低能勁搞笑變成勁浪漫超溫馨」、「呢份突如其來嘅溫暖真係」、「天衣無縫嘅時間恰到好處嘅份量」和「好過晒乜嘢生日禮物」。

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勾起網民回憶

合照中，彭羚跟Wyman同樣以黑白配打扮示人，Cass戴上太陽鏡和化淡妝，從中見54歲的她皮膚依然白滑零毛孔，連色斑也唔多覺，認真凍齡有術！

網友看到Cass近照亦勾起不少回憶，他們留言：「令我諗起戀愛後二分一廣劇，美好嘅年代」、「係戀愛1/2 續集呀，阿雪同阿sam 阿浩」、「諗起你以前專欄寫過 同林氏伉儷好多三人行快閃東京嘅日子」和「我好貪心，希望你說服林公子比林太出嚟唱下歌...公開果D」

彭羚於2012年激罕現身填詞人黃偉文演唱會，Cass「破例」踏台板獻唱，事後不少廣告客戶想利誘Cass復出，不過林海峰表示開完家庭會議後，女兒反對Cass復出。

2012年彭羚現身黃偉文作品展。

考獲禪柔運動教練牌

Cass雖然已退隱歌壇不過沒有因此不注重身段，近年迷上外國非常流行的Gyrokinesis（禪柔運動）及Gyrotonic（脊椎螺旋運動）的她，於家裡的私人健身室做運動，身型弗到爆！

數年前，她更考獲導師牌，Cass於2016年曾分享考導師牌的溫習手稿和繪圖，她稱花了很多時間和努力，但自覺非常值得。

愈玩愈業的Cass去年更購入新的運動器材Jumping Stretching Board，她於IG分享一短片，只見她在JSB上做出一字馬動作，足見年過50的她筋骨柔軟。

至於飲食方面，彭羚會自製各式各樣的Smoothie Bowl，以不同的水果打成奶昔，再加上燕麥、奇亞籽及杏仁片食用，好吃之餘也甚有謍養。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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