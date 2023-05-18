【球賽意外】中學生打棒球被球擊中胸口　送院搶救不治身亡

▲ 中學生打練習賽被球擊中胸口，送院搶救不治身亡。

現今中學生課外活動選擇多，但參與運動時必須注意安全。日本一名男高中生參加棒球練習賽時，不慎被球擊中胸口，隨即感到不適，相關人員亦當場替他進行急救，然而送院後仍回天乏術，不治身亡。

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據《日本放送協會》（NHK）報道，本月3日，福岡縣立太宰府高中的棒球校隊與其他學校一同在福岡縣久米留市的球場舉行校際練習賽，期間一名擔任投手的男學生意外被觸身球擊中胸口。他當場向師長表示感到不舒服，相關人員隨即替他進行急救措施，並叫救護車將他送往醫院。然而男學生在抵達醫院後，情況急速惡化，最終搶救無效不幸身亡。

事後，福岡縣立太宰府高中及福岡縣高中棒球聯盟均拒絕對此次事故發表回應，福岡縣知事服部誠太郎則於昨日（5月17日）舉行的記者會上表示，對校隊活動中發生事故導致學生死亡深感遺憾，希望家屬節哀。他強調，事故可能會對同校學生造成巨大心理創傷，之後將會加強照顧學生的心理健康狀況。

另外，據《讀賣新聞》報導，原來日本高中棒球比賽已不是第一次發生致命意外。熊本縣立熊本西高中於2018年11月亦曾有棒球校隊的學生在練習賽期間，頭部遭球擊中，最終導致外傷性蜘蛛網膜下腔出血死亡。

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責任編輯：羅嘉欣