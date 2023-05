【美國研究】隱形眼鏡含可致癌「永久化學物」PFAS　3大著名品牌榜上有名

▲ 形眼鏡含可致癌「永久化學物」PFAS,3大著名品牌榜上有名。

隱形眼鏡於社會上十分流行,但外國有研究卻發現參與測試的18款軟性隱形眼鏡,俱全含有一種有毒及致癌的永久化學物質PFAS,又名有機氟的物質,而且涉及著名隱形眼鏡品牌Acuvue、Alcon 和Coopervision。

最新影片:

根據外國傳媒報導,美國的研究人員共測試了18副不同的軟性隱形眼鏡,看它們是否含有PFAS。而且該測試是由 Mamavation和Environmental Health News 公共健康博客委託,並在美國國家環境保護局批准的實驗室進行,人員主要負責在Acuvue、Alcon 和Coopervision品牌的鏡片中尋找是否含有機氟的痕跡。



其中有份參與研究的北卡羅來納州立大學研究員Scott Belcher表示,結果是所有隱形眼鏡皆含 PFAS,而檢測到的氟含量在百萬分之 105 (ppm) 到 20,700 ppm 之間。



這意味著所有經過測試的隱形眼鏡都超過了 100 ppm,相當於 100,000,000 ppt,或者是 EPA 認定的飲用水中安全最高水平的 50,000 倍。



有機氟含量最高的三種鏡片是用於散光的 Alcon Air Optix(無 Hydraglide)(20,000ppm)、採用 Smartshield 技術的 Alcon Air Optix Colors(20,700ppm)和用於日常佩戴的 Alcon Total30 隱形眼鏡(20,400ppm)。而最低水平則是 Acuvue Oasys with Hydraclear Plus with UV Blocking (113ppm) 和 Alcon Dailies Total One-Day Water Gradient for Astigmatism (106ppm)。

長期接觸PFAS可致各種疾病 增加患癌風險

澳洲有研究發現,無論用任何形式,只要在易潔鑊上造成一道只有5厘米的裂縫,都會釋出多達9,100顆塑膠微粒,並會在煮食時滲入食物中,增加食用安全風險。

另外,美國也曾有研究觀察到,受試者在進食快餐後24小時内,體内PFAS濃度會迅速上升,原因很可能是食物沾到包裝紙或膠盒塗層含有的PFAS導致。

而美國食品藥物管理局(Food and Drug Administration,FDA)曾指出,化妝品及護膚品中所含有PFAS,作用可以是撫平皮膚、提升光澤等;或用於調製產品質地。物質有可能來自原材料雜質,並非故意添加。

另外,還有更多研究證據支持,長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損,或干擾內分泌、影響生育。也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質,胎兒會被同步影響,出生後患自閉症風險大增,且成年後也會面對罹患癌症,包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等高風險影響。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯:羅嘉欣