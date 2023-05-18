【移民潮】移民後不似預期感中伏　港男勸諗清楚4方面︰計好高稅通脹率

▲ 港男勸移民前諗清楚4方面免中伏。

移民潮持續，不時有些移民港人在網上大呻，移民後不似預期，有些更選擇回流。近日有港男在討論區發帖，勸世計劃移民前要想清楚，做好資料搜集了解租金、樓價、通脹率、稅務、生活成本之類，勿跟風，他總結道出「去留係個人選擇，不用取笑留港嘅人，活好你自己人生先」。有關帖文掀起熱議，有網民分享個人經歷。

該名港男網民5月初在「連登討論區」發帖，標題為「弱智嘅巴絲打真係唔好移民」，他未有透露自己是否已移民，分享似是所見所聞所感，他列出4方面勸世，移民不兒嬉。

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1. 做資料搜集計好數

港男建議移民前要做好資料搜集，包括租金、樓價、通貨膨脹、稅務、生活成本之類，「計好條數先過嚟，唔好過到嚟先如夢初醒咁發現原來生活費咁高。」他提及移民不等同旅行嘆世界。如想了解清楚才決定移民，可以參與working holiday返一年體驗下日常生活，勿跟風跟住移，為自己人生負責任。

2. 努力工作想方法賺錢

供樓難、生活成本高是全世界所有大城市的問題，勿以為在外國做份最低工資的工作，就可以輕鬆住大屋，這只是發夢。如果不買樓租大屋，接受到低人工租樓一世無欲無求地生活，那就是個人的選擇自由。

反之，如果想生活水平和質素提升，「唔該你努力工作諗方法賺錢，外國不嬲係高稅，大把人要打2至3份工先維持到生計，唔該計好條數。」

3. 認清移民真正目的

樓主勸世地表示要想清楚點解自己要移民，不要跟風，不要想到隨時有父母家人做後援，考慮清楚移民會遇到的困難和機會，勿去到才發現不似預期，可上網看多些不同資訊，不要只看外國移民玩樂YouTuber的影片，他們身家豐厚，不能比較。

4. 不要人比人

去留是個人選擇，如果移民了，就不要跟其他港人比較，尤其不要取笑留港的人，「活好你自己人生先啦」。

有關帖文引起熱議，有住在歐盟國的網民指出，沒好好計劃就移民的現象，甚麼國家移民的人都會有，「勁多波蘭/匈牙利/保加利亞人諗住去歐盟大國，做廠、做超市都可以賺得多過本身國家，的確是事實， 但扣除生活成本差不多。」

另外，有網民分享引證樓主的言論，有中產親戚移民在香港有1至2幢樓，移民後變成3至4幢，財務自由輕鬆過活，最鍾意尋找興趣，享受人生，最憎窮人過來呻生活辛苦，茶餘飯後最喜歡講留港的人很多蠢。而他自己認為「我自己啱啱好夠過活，已經滿足」。

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責任編輯︰王明芳