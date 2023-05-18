【戀講嘢】婚前兩日悔婚港女被揭身份　收高達8萬元性感相任睇【多圖】

▲ 港女結婚前兩天悔婚，身份被揭是低胸港鐵醉娃。

ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》由郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持，昨晚（5月17日）播出一集邀來一名任職記者兼網紅的Charmaine，分享一段悔婚的經歷。

Charmaine與前男友拍拖10年，自小青梅竹馬，一直有結婚的共識。2019年尾、二人拍拖9年，前度在泰國旅行時向Charmaine求婚，她未有感動反而感到震驚：「唔係好感動，有少少Shock，未反應得切。朋友個個喺度，唔通我話No咩！」

之後兩人開始同居，在這一年間，Charmaine沒有享受甜蜜的同居生活，反而卻令兩人感情變淡，對方更認為「似Roommate多過似Couple」。

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疫情為由將婚期延遲

剛巧遇上疫情嚴峻期，讓對結婚感遲疑的Charmaine，大條道理將婚禮推遲一年才舉行，當時前度答應後，令她鬆一口氣。但婚期愈近，就令Charmaine愈感不安。

距離婚禮尚有半年，她向前度坦言未準備好，並再提出延期，但卻遭對方拒絕。漸漸不但讓Charmaine反感，情緒更一度處於低潮，不時哭哭啼啼：「我會喊，有同朋友講唔想結婚，即刻Google香港離婚法例。香港離婚真係好難，要唔同居一年，雙方同意。」她更揚言：「離婚咁難，結咗婚就玩完！」

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婚前兩天悔婚

她指婚禮前兩個月經常出夜街，甚至將手機調至飛航模式。直到婚禮前兩天，Charmaine喊住跟父母說還未準備好當結婚，其母認為找到一個愛自己又願意養自己的人，加上拍拖10年分開感可惜，而父親則著她不要勉強。

最終在婚禮前兩天，她決定不結婚，而對方則表示若不結婚，就不能再走在一起。二人分手後，對方與另一女生拍拖，目前更準備結婚，Charmaine也祝福他們。

▲ （Instagram圖片）

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港鐵醉娃女主角

節目播出後，不少網民認得出Charmaine，就是早前網上流出低胸港鐵醉娃的女主角。當時因衣著性感，露出喱士胸圍兼豐滿上圍，加上臉紅紅似喝完酒。Charmaine IG擁有4.3萬粉絲追蹤，不時分享性感照片派福利。

▲ 網民認出Charmaine就是早前網上流出的低胸港鐵醉娃。

同時她亦經營Patreon頻道，付費可瀏覽性感相，價錢由最便宜的「Sweet as sugar」138元一個月，以至最昂貴的「All for you」86888元一個月。

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