【星二代】張栢芝幼子疑超近鏡展示正面　Marcus擁混血外表身份神秘

▲ 張栢芝幼子Marcus的外貌一直很神秘。

張栢芝的三名兒子Lucas、Quintus和Marcus出生至今一直都是外界焦點，不過一直以來只有張栢芝與謝霆鋒的兩位兒子Lucas和Quintus已曝光外貌，而張栢芝的幼子Marcus則一直未有正式露面，其身份十分神秘。

張栢芝最近上郵輪玩樂，並跟大家分享當中的點滴，期間一位疑似是混血兒的小朋友亦有上鏡，他跟張栢芝的長相相似，令人猜測他就是幼子Marcus。

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幼子Marcus疑曝光

張栢芝於IG分享郵輪之旅的點滴，一位貌似混血兒的小朋友於期間出現，更超近鏡展示正臉，其樣貌跟張栢芝有幾分相似，而且年齡跟張栢芝幼子Marcus相近，令人懷疑他就是Marcus。

張栢芝於2006年與謝霆鋒在菲律賓秘密結婚，其後分別於2007年及2010年誕下Lucas及Quintus，不過張栢芝和謝霆鋒於2011年宣布離婚，婚姻關係僅維持約5年。

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Marcus身份神秘

張栢芝不時於IG貼出與兒子的合照，分享親子樂點滴。

不過，Marcus的身份一直成疑，張栢芝從沒對外公布Marcus爸爸是誰，而她之前分享照片時亦多數會以卡通公仔圖案遮住Marcus的臉，令大家難以目睹其真面目。

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