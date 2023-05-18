【正能量】幼受欺凌習武傍身愛上空手道　鄭子文從打機宅男到空手道型男

▲ Chris接觸空手道可說是機緣巧合，而這個巧合雖然對當時的他來說不是味兒，但卻影響了他的一生。

要說空手道，不得不提日前於世界一級空手道超級聯賽摩洛哥站摘銀的劉慕裳。至於男生方面，又怎可以少了鄭子文（Chris）？他於今年1月在雅典站奪得銅牌，這位稱得上是本地空手道的「開荒牛」，由打機宅男到空手道「形」男，接近廿載的運動員生涯，當中得獎的喜樂，又或是過去因制度而無緣參賽等，都憑著他的堅持和對事抱著正面態度而一一闖過，今年他更準備邁向他人生的另一章。

正所謂上天自有安排，Chris接觸空手道可說是機緣巧合，而這個巧合雖然對當時的他來說不是味兒，但卻影響了他的一生。

「還記得初中時和同學一起放學，誰知回家途中被人欺負，當時根本不知如何是好，反而事過境遷後，同學們都有了必須要保護自己和習武的意識，於是二話不說大家就在銅鑼灣找到一間道場學習空手道。」

一班同學柴娃娃去學武，最終當然有人半途而廢，有人則堅持到底，Chris自然是後者。

▲ Chris笑言學習空手道真係好有型﹗比賽時要保持poker face，當自己是模特兒，行出幾步，將氣場聚焦於自己身上，沉著氣打出套拳。（圖片： 陳靜儀攝）

「從沒有想過空手道適合自己，中學時體形瘦削，自問不是運動細胞特別多的人，而且又愛打機，性格偏靜，唯一的好處就是每當喜愛一樣東西，就會義無反顧『死啄』下去，碰巧空手道套拳動作多重覆性，而且動作好有型，就好適合我的性格，不斷練習要打好每一個動作為止。那時幾乎每天放學後都去練習，一年後參加青年空手道比賽又居然得到冠軍，就連我自己都感到驚訝﹗」

疫情遇新契機

今天的Chris一早已成為職業運動員，而且獲獎無數，加上修畢運動科學碩士等課程，慢慢從運動員的身份轉身成教練，甚至於2021年開設道場，專為一些想報名參加空手道比賽的選手而設。有這一個轉變，除了Chris經常笑言年齡關係運動員生涯進入倒數階段外，亦因為數年前選拔的制度問題，他在世界排名前30名之內，亦無緣代表香港作賽。Chris不諱言對他來說是一次非常不愉快的經歷，誰不知一個疫情來襲竟給了他一個契機。

▲ Chris打算完成亞運會和世錦賽後就準備退役。他說：「我很喜歡教人，開設道場的目前是專攻學生參賽，有一些50多歲的人來學，他們仍然有毅力，又居然可以得獎，對我來說是一件很值得開心的事。（圖片： 陳靜儀攝）

「疫情初期來勢洶洶，碰巧當時人在日本準備為期兩個月的習訓，因為沒有回程航班，於是在日本逗留了半年﹗而回到香港又要進行21天的隔離，困在酒店房期間，與太太曾綺婷（剛奪得世界一級空手道超級聯賽摩洛哥站組手銅牌）閒聊間，她提議不如來一個網上教學，於是我在instagram召集下居然亦有人參與，在這一次誤打誤撞下展開日後網上教學的工作。」

「Online教空手道這回事，自己最初都半信半疑，究竟通過鏡頭真的可以看到學生的動作嗎？但事實上原來是可以的，在疫情期間就累積了不少海外學生，及後，還得到不少邀請往海外進行演說，可惜的是因為當時往返海外的航班仍存問題而未能成行。」

以online學習空山道，有遇過有趣的事嗎？

「因為兩地有時差關係，要和海外學生夾時間上堂是一件好癲的事，試過深夜進行呢﹗哈......另一個例子，有位居住於挪威的學生於家中花園操練，剛好遇上下雪的日子，在訓練前他還要穿上雪靴趕忙剷雪。但最叫我難忘的是有3個學習空手道的澳洲家庭，大家互不相識，但早前復活節不約而同一起來港，我當然略盡地主之誼，亦少不得一起往道場來一次面對面的教學。」

▲ 因為一場世紀疫情，令Chris展開了視像教學，更令他接觸到不同國家的學生。早前有3個來自澳洲家庭學生不約而同訪港，他一盡地主之誼帶他們到香港遊覽，當然更少不得親訪道場。（圖片受訪者提供）

強大的心理質素

自言到了運動員最後的倒數階段，於今年1月Chris在世界一級空手道超級聯賽雅典站奪得銅牌，無疑給他最大的鼓舞，因為之前休息了半年，同時亦著手轉戰教練範疇，幸好得到太太鼓勵和催促才趕及報名，而未來日子還有今年9月尾舉行的亞運會。

「估不到自己還有得打下去，當初沒想過會贏，畢竟太耐沒有比賽（對上一次是2017年在K1 A級賽事奪得銀牌），不太清楚自己的水平，加上年紀大了，所以能夠勝出是很開心的一件事。」當然，Chris能夠勝出，筆者認為除了他孜孜不倦努力備戰外，本身心理質素亦應記一功。

「面對今天那麼多不明朗的社會環境，誠然，我覺得大部分運動員的抗壓能力是比較高的，就以比賽為例，參加的人多，但勝出的人很少，一個比賽只得一個金牌，正所謂輸多贏少，輸了就要重頭再來，就算是身處谷底亦不易放棄的態度，這一種對自我紀律修心的追求，套用於今天年青人做人處事上亦有很大的幫助。」

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空手道小知識

空手道可分為自由搏擊（組手）和套拳（形）兩種：前者著重步法，靈活、當中包含踢腳等攻擊性動作。後者「形」則是以面對假想敵而做出各種動作順序演武。Chris就是「形」的箇中能手，參賽者需要練習規定的套形作比賽，每次比賽約3分鐘，一個比賽有3至4場，亦即是每次都要將所學的於3分鐘內盡情爆發。

Instagram：manbudokan_karateacademy

記者：何偉雄