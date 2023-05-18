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【家庭關係】港媽自爆父母留巨款助買樓　丈夫竟提議︰用筆錢養你老爺奶奶

親子 12:36 2023/05/18

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有港媽自爆父母留一筆錢給她買樓，丈夫竟提議「用筆錢養你老爺奶奶」。

夫妻相處貴乎坦誠，但有港媽後悔自己對丈夫太過坦白。她近日在社交平台分享，父母留下大筆錢給她，她跟丈夫提及此事，丈夫竟提議她用這筆錢供養老爺奶奶，她現在大呻自己愚蠢。

該名港媽於「親子王討論區」，以「(純分享)屋企人留好多錢比我，老公要我用筆錢養老爺奶奶」為題發帖，表示父母已離異，他們分別給獨女的她留下大筆錢，幾年後可以讓她買樓。她曾與老爺奶奶同住，但因產後抑鬱、婆媳及翁媳糾紛，最終搬出租樓住，因此渴望置業。

她主動跟丈夫說，「幾年後我有筆錢不如買樓」，丈夫卻回應︰

買咩樓啫？香港買樓唔抵呀，不如嗰筆錢用嚟養你老爺奶奶啦。

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不甘養別人父母

港媽不滿丈夫的說法，認為他還有其他兄弟姊妹一起供養父母，加上她也有父母要照顧，不想為他供養老爺奶奶。她直指︰

我承認今次蠢咗，唔應該俾另一半知我有幾多錢，自己啲錢鍾意點用就點用……

雖然香港買樓貴，但她打算用自己名買入，所有費用、裝修錢由她支付。她表明與老爺奶奶不和，連見面都不想，甚至「最好以後都唔好見」。她有感兩老不喜歡自己，「當初結婚佢哋都冇嚟」、「佢阿媽成日背後唱我，又話我陀衰家」。

她之前為了買樓儲首期，但丈夫不願意一起供樓，後來她辭職做全職媽媽湊仔，沒家用下只能用自己積蓄生活。

不少網民建議港媽以父母名義買樓，以免丈夫圖謀不軌。有網民表示，「自己父母自己養」、「你老公都幾厚顏無恥」，「蠢一次就好啦，錢到手時唔好再蠢」、「怕有人貪得無厭，之後就沒完沒了」。點擊睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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