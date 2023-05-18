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【一舞傾城】讚李道瑜夠紳士　專業蔡潔拍親熱戲零尷尬：serve番劇本要求

娛樂 11:47 2023/05/18

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《一舞傾城》

由王晶任製作人的TVB劇《一舞傾城》，在昨晚（5月17日）播出第3集，劇情講Monica（蔡潔飾）為救捲入洗黑錢案的男友Dave（何浩文飾），身為「金魚」的她為求司徒大狀（李道瑜飾）幫Dave打官司，不惜主動獻身。

惟完事後，司徒大狀告訴Monica崩潰真相，指經過調查後發現Dave確實有份洗黑錢，但他有把握為Dave脫罪，令一直以為Dave是無辜入獄的Monica大感震驚和傷心。

蔡潔超敬業
 
蔡潔於這場戲將角色的不情願、委屈演繹到位，令觀眾都戥她傷心。蔡潔受訪時笑言這場戲唔難演：「作為演員，無論咩角色同場口，最重要係serve番劇本嘅要求，符合番劇情嘅需要。呢場戲我當時主要都係將心入面嘅真實想法演繹番出嚟，做番自己心情就OK。」相當專業。

她坦言，事前做足保護措施，並大讚前輩李道瑜好Gentleman。講到不少觀眾替其感委屈，蔡潔說：「大家可能覺得我外表柔弱啲，每次有呢啲戲份會覺得我好慘，為呢件事添加咗啲色彩。」

她續指：「，但其實戲外我係一個男仔頭，同前輩都有講有笑，呢場戲對我嚟講唔係太緊張，大家睇完戥呢個女人好委屈，有好想保護呢個女仔嘅心，我覺得好Sweet。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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