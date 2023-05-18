【黑色素瘤】女子指甲現「啡色線」揭患皮膚癌　美甲師提醒求醫意外救一命

▲ 女子指甲現「啡色線」揭患皮膚癌，美甲師提醒求醫意外救一命。

身體上輕微的變化，有可能是重大疾病的警號。蘇格蘭一名女子幾年前發現指甲上出現一條淺啡色的直線，但一直不以為意，直到修甲時獲美甲師提醒始求醫，結果確診罕見皮膚癌，需開刀切除指甲和部分骨頭。

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綜合外媒報道，該名32歲女子Stacey Boss於2019年發現右手拇指指甲出現一條淺啡色的幼線，由指緣一直向指尖延伸，她最初以為只是瘀傷，故未有在意。

後來，Stacey前往美甲店修甲，美甲師發現其指甲的啡線後，建議她求醫。最終經皮膚科醫生檢查後，Stacey證實患上縱向黑甲症（Subungual Melanoma），指甲下發現黑色素瘤，屬於一種罕見的皮膚癌。

我不知道黑色素瘤竟然會出現在指甲下，美甲師救了我的命，她受過良好的訓練，比我更清楚。

由於疫情關係，延至今年3月，Stacey終接受手術切除右手拇指指甲及部分骨頭，醫生亦建議她進行其他檢查，以確保癌細胞沒有擴散到其他身體部位。

皮膚科醫生：指甲現黑線未必罹癌

究竟指甲出現異常狀況，有機會是代表了甚麼？TOPick曾訪問康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，以及皮膚科醫生陳厚毅，了解中西醫對指甲健康的看法：

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根據香港癌症基金會，若想預防皮膚癌，除了全面防曬，還可定期作自我檢查。首先拍攝全身皮膚的特徵，此後不時以「ABCDE」檢查痣的要訣作自我檢查，並與原本的特徵作比較。

一旦發現皮膚冒出新膚斑（與附近的斑點看似不同）、傷口久不痊癒，甚至膚斑或斑點有變大、變形或變色，便應拍下有變化的部位，記下拍攝日期，如一個月後異變仍未消除，就宜向醫生請教。

點擊睇「ABCDE」自我檢查要訣：

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責任編輯：羅嘉欣