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【明星育兒】小S一個帆布袋用15年 教育女兒不追逐名牌4句金錢觀獲讚

育兒經 12:32 2023/05/18

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小S教女兒不要追逐名牌。

台灣藝人小S(徐熙娣)與丈夫育有3個女兒，儘管小S是名主持人，收入豐厚，但一個普通帆布袋就用了15年，而且破了還去修補，連媽媽和奶奶都看不過眼，但小S還是堅持要用「大家會喜歡或是討厭我，一定是我的人格魅力，不可能是因為一個包包吧！」她還身教女兒不要追逐名牌，金句獲網友大讚。

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小S一向鍾情英國品牌Paul Smith的帆布袋，陪伴她征戰多年，經常被人拍到在揹這個包包出入機場，在機艙內還會抱著睡覺，很多人質疑為何還賺了錢還不換袋，連媽媽和她的奶奶都忍不住勸她，她則表示：

我覺得賺多少和要揹什麼包包、用多久是兩回事， 包包很好用，我就會一直用！難道我會因為一個包多1000個粉絲嗎？大家會喜歡或是討厭我，一定是我的人格魅力，不可能是因為一個包包吧！

她也說情有獨鍾這款包，就是因為又大又很好揹，要等到揹帶跟包包分離才會捨得換掉。

小S去旅行都會帶住這個帆布包包。

小S以身教女兒不要追逐名牌，更說過不讓女兒買名牌包，4句金錢觀金句獲網友激讚：「我會問她買這個幹嘛？」、「有這個包妳的人生會更完整嗎？」、「有因此更受歡迎嗎？」、「還是妳覺得非買不可，是為了想鼓勵自己才買，就還說得過去，但如果是大家都買，妳也要有一個的那種無聊的心態，我就會阻止她！」

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責任編輯︰王明芳

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