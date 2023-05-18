《半澤直樹》47歲日本男星全家倒臥家中留有遺書　雙親死亡市川猿之助昏迷

曾演《半澤直樹》47歲日本男星市川猿之助在今日（5月18日）上午約10時15分，被發現與年邁雙親共3人倒在自中，其經理人發現後即報警召救護車，三人送院時，市川猿之助意識朦朧，母親當場身亡。

原本昏迷不醒的父親仍已過世，調查人員透露，他當時被經紀人發現倒臥地下室，身旁疑似有遺書。

出身演藝世家

另外據《東京體育報》報道，經搜查人員透露，市川猿之助應是試圖輕生。他原本在今日於東京明治座有公演活動，卻沒有到現身，察覺有異的經紀人前往他家中然後發現3人倒臥在地。

但市川猿之助於今日亦被八卦雜誌《女性Seven》爆料指，他向主演舞台劇的合作演員、工作人員進行性騷擾及職場欺凌，而相關人士指，市川猿之助每次喝酒後性情大變，房間只剩下單獨兩個人就會強吻、襲擊對方下半身等，若受害人反抗便威脅要「炒魷」。但暫未知他今次疑輕生，是否與醜聞被爆有關。

市川猿之助出身歌舞伎名門世家，爸爸市川段四郎（喜熨斗宏之）、母親名叫延子，堂哥為知名演員香川照之，兩人曾在日劇《半澤直樹2》合作。

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