【老婆旺夫】呂良偉數十億身家食大排檔　楊小娟一身Chanel去街市買餸

▲ 呂良偉與楊小娟坐擁幾十億身家，都好貼地去街市食大排檔和買餸。

66歲呂良偉與太太楊小娟結婚22年，育有現年21歲的兒子呂善揚。仔大仔世界，兩公婆現經常出雙入對好恩愛。日前呂良偉夫婦到鴨脷洲拍拖行街市食大排檔，兩人一身名牌戴上黑超好出眾，但他們表現親民，大讚大排檔食物好吃，楊小娟更去買餸與檔販有傾有講。

呂良偉在社交平台上載片段，見兩人周身名牌兼戴著黑超，先走入鴨利洲市政大廈的熟食中心，雖然環境簡陋、人多擠迫，但兩人表現興奮，呂良偉對著鏡頭以普通話說：「嘩，說你都不相信，我現在來到菜市場裡邊的一個大排檔，特別有意思。」楊小娟大讚：「大排檔好好吃！」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

兩人食完就落樓下街市買餸，楊小娟先去揀海鮮，有扇貝、魚類及龍蝦，又大又新鮮。雖然楊小娟以一身名牌Chanel打扮，其中孭上價值逾4.2萬元的Chanel 22 mini bag，但她毋懼環境濕笠笠，見她熟路與檔主攀談揀靚海鮮，似乎真的有買開。

楊小娟回家後更親自下廚，炮製了一枱美食展廚藝，有鮑魚、涼麵、酸菜魚等十多款菜式，果然入得廚房，出得廳堂。身為貴州人的她似乎嗜辣，不少菜式都加入了辣椒。

▲ 一家三口。（微博圖片）

呂良偉讚老婆投資從未失手

在內地經商多年的楊小娟，在政商界人脈甚廣。2001年與呂良偉結婚後更相當旺夫，呂良偉不論置業或投資也從未失手，更在內地投資娛樂公司及創辦廣告公司，生意遍布全國一線城市，每年營業總額達兩億人民幣（約2.3億港元），其後又投資過千萬在香港開設醫學美容中心，外界估計兩人的身家高達數十億。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

兩度經歷婚姻失敗的呂良偉，曾大讚第三任妻子楊小娟投資眼光獨到從未失手，更稱致富原因全靠太太懂得理財及投資，

我眼光唔及太太，佢投資有道，我自愧不如。基本上我將所有錢交由太太投資，我只係攞少少錢夠平時生活費。

而兩人的獨子呂善揚現年21歲，於13歲時就到英國留學，性格獨立、自理能力強，現正於北京實習。有傳呂善揚力追甄子丹女兒Jasmine，但後來呂良偉代為否認，直言兒子只當Jasmine是妹妹。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳