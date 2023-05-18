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【洗黑錢】警搗洗黑錢集團　17男女被捕涉2.4億

社會 12:14 2023/05/18

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警搗洗黑錢集團，17男女被捕涉2.4億。（曾秋文攝）

警方搗破一宗清洗黑錢案，拘捕17名男女。

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財富情報及調查科高級督察陳學麟表示，警方較早時發現一個活躍本地的犯罪集團設立海外賭博網站，並以數百至數千元的報酬招攬成員在虛擬銀行開設戶口，集團繼而透過社交平台招攬賭客，聲稱提供網上麻雀、撲克和百家樂等賭博，賭客只需存入賭款至集團傀儡戶口後，便可以把賭款轉成分數進行博彩。

集團更租用新界區工廈單位作運作中心清洗黑錢。警方相信在去年6月至本年4月期間，不法集國利用最少18個虛擬銀行戶口清洗共2.4億元犯罪得益。

警方日前（16及17日）在全港展開代號「順泰」的拘捕行動，首先拘捕5男1女骨幹成員，涉嫌在運作中心操控傀儡戶口和招募賭客，搜出部分骨幹成員藏有其他涉案傀儡戶口銀行卡並在電腦中搜出處理賭款紀錄。

初步相信集團成員部分是小學同學、朋友和夫妻關係，報稱任職建築、運輸和無業。其後警方在不同地點再拘捕8男3女的傀儡戶口持有人，報稱司機、家庭主婦和會計文員。

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記者：曾秋文

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