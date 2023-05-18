【令人心痛】相隔10年與父重聚 少女險遭爸爸性侵崩潰輕生亡

▲ 隔10年再相見，少女遭爸爸性侵崩潰輕生，母親悲痛大罵，「他還是人嗎？」(圖：《巨輪2》)

父女相隔十載再相見，理應是共享天倫之樂，但南韓1名少女父母離異，10多年沒見爸爸，她上大學時，爸爸以一起吃飯為由邀約女兒，詎料一入屋爸爸便對她施暴後還企圖硬上，導致她身心靈受到極大創傷，留下指控父親的遺書後輕生。韓媒近日公開少女生前揭發父親犯行時留下的錄音，可見她遇害後感到崩潰絕望，母親悲痛大罵，「他還是人嗎？」。

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綜合MBC等韓媒報道，死者父母因父親有外遇及家暴等問題離婚，父親相隔10多年後，於2021年12月第一次再聯絡女兒，當時他以「妳都上大學了，一起吃個飯吧」為由約她見面重聚，更聲稱要帶她參觀自己的房子，豈料進屋後就對她施暴並試圖性侵。

韓媒近日公開少女報案時的錄音，可聽見她絕望的說，「我一邊逃跑一邊說，『爸，我不是爸的女兒嗎？我是爸的女兒啊』」而她在揭發父親犯事後，去年11月輕生身亡，僅留下一封遺書，寫著「我遭受爸爸性暴力」。

去年1月，少女父親被移送法辦，但救助團體為少女請來的律師稱受害者死亡後便失去代理權，因此未能出庭；父親的律師則以，「少女從小就有心理問題，且過去就曾企圖輕生」的理據來反駁，他的判決結果預計5月24日出爐。

痛失女兒的媽媽受訪時，悲痛表示，前夫被當庭收押時還說「以後等著瞧」，沒有一點歉意，絲毫內疚感更沒有，「就算女兒死了，把她說成精神病患也太過分了」，「他還是人嗎？」

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責任編輯︰王明芳