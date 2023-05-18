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【明星豪宅】吳千語富貴生活上海複式別墅曝光　巨廳落地玻璃窗戶外大花園空間十足

娛樂 12:53 2023/05/18

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

間屋好正！

29歲的吳千語與男友「百億富三代」施伯雄（Brian）感情穩定，近年愛得高調，不時公開晒相大放「閃光彈」，更有傳二人好事近，不過一直只聞樓梯響。

雖然千語未正式榮升「施太」，惟已不時陪男友出席飯局，成為跟得女友。而已，她生活愈見富貴，愈住愈豪。

【正式封盤】吳千語被好姊妹周揚青踢爆已婚　與富三代男友施伯雄修成正果？

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上海豪宅曝光

年初，千語透露為了讓自己的愛犬有更多活動空間，決定搬到郊區一點的地方，而她的新屋位於上海郊區，從她分享的短片及靚相可見，該別墅空間極大，戶外有大花園，絕對價值不菲。

從相中所見，千語的新屋為複式設計，至少有兩層，屋內設有旋轉樓梯，設計簡約以米白色為主，大廳空間超大，廳內放有大型梳化，落地大窗採光度十足，窗外景觀開揚，外邊四周綠樹環繞，環境清幽。

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屋內外空間超大

飯廳就擺放了一張橢圓形雲石飯枱，更有不同的美酒，向來喜歡下廚的千語，當然十分注重廚房，見她有一個開放式廚房設備齊全，又不時親自下廚邀請好友到家中作客。

另外，別墅亦設有戶外大花園，即使做瑜伽﹑BBQ或野餐都不成問題，還有一個私人車庫，令人「葡萄」！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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