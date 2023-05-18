【癌症殺手】婦人胃痛誤以為胃病復發　4個月後皮膚變黃發癢確診胰臟癌

▲ 婦人胃痛誤以為胃病復發，4個月後皮膚變黃發癢，確診胰臟癌。

不要輕視身體發出的任何痛楚警告。一名60多歲婦女持續胃痛，但僅自行吃胃藥；4個月後情況加重，皮膚變黃、發癢，求醫竟確診胰臟癌。

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台灣基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘昨日在Facebook專頁分析個案。該名60多歲女病患，一年多前有過胃痛問題，當時確診胃潰瘍，並服用潰瘍藥一段時間。

直至4個月前，她又開始覺得胃部隱隱作痛，以為是胃病沒好，就在診所自行購買胃藥服用，然而沒有明顯改善。不僅如此，患者不管有無進食，胃部都會一直隱隱作痛，導致食量越來越小，吃不下半碗飯，體重減輕；至求醫前10天，她更發覺全身越來越癢，小便變成烏龍茶色，大便也變成淡黃色。

確診胰臟癌

醫生根據患者症狀，表示這些都反映膽管有嚴重的阻塞造成黃疸，極大可能性是癌症引起。他為患者照超聲波，果然在胰臟的頭部看到一個深黑色3.5cm的腫瘤，並可見胰臟的胰管也擴張到5.7mm，肝臟內外的膽管都明顯擴張，確診胰臟癌。

胰臟癌症狀

錢醫生指出，腫瘤長在胰臟頭部，會堵住膽管和胰管，造成消化酶（脂肪酶）無法進入十二指腸，可能導致大便會有浮油出現。然而患者表示沒有脂肪便或背痛，一直以為腹部隱隱作痛是胃痛，想吃胃藥緩解，直到體重減輕和全身發癢 ，才發覺不對勁。

另外，胰臟癌在胰臟的不同部位，會出現不一樣症狀。醫生形容胰臟癌非常「狡猾」，並提供胰臟癌3部位症狀給大家參考：

頭頸部：體重減輕、黃疸、膽管炎、飯後疼痛、腹脹、脂肪便

體部：上腹痛或背痛

尾部：上腹痛或背痛，轉移部位疼痛

內容獲「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛