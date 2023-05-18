【非禮孕婦】男督察涉非禮懷孕店長受審　警員供稱被告被捕後曾腳軟倒地及嘔吐

▲ 男督察涉非禮懷孕店長受審，警員供稱被告被捕後曾腳軟倒地及嘔吐。（資料圖片）

34歲男高級督察涉於2021年在廣場店舖強吻及觸摸懷孕店長的胸部，在店長丈夫到場後跪地求饒，提議以200萬元換取不予追究。涉案督察否認非禮及意圖妨礙司法公正共兩罪，案件今（18日）在九龍城裁判法院續審。拘捕警員作供稱，被告被捕後曾跌在地上，表示曾喝威士忌，「腳軟，企唔到」，隨後又曾嘔吐少許泡沫。

被告李卓賢（34歲，高級督察），早前否認1項猥褻侵犯罪及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪受審。

拘捕警員繆浩川（譯音）作供稱，當時他屬尖沙咀警署軍裝警員，當晚接報後到美麗華廣場拘捕被告。繆押送被告返回案發店舖時，被告突然步履不穩，跌在地上，又向繆曾喝威士忌，「腳軟，企唔到」，隨後又曾嘔吐少許泡沫。

繆續指，他攙扶被告休息時亦聞到被告身上有酒氣，隨後在調查被告個人資料時得知被告為高級督察，隸屬刑事支援科。

控方隨後讀出事主X僱主的證人供詞，提及他於案發時有未接來電，回電對方後得知X遭客人非禮，隨後查看訊息時發現X曾向他稱遭被告非禮。

控方續指，該僱主由於得知被告是警察及X當時懷孕，在擔心下再次致電X的丈夫，並得知被告打算賠錢了事，該僱主於是提醒X丈夫不要答應被告要求，並等待警員到場。

辯方早前盤問時曾向X指出，若被告曾強吻X，X必然聞到被告的酒氣。X供稱未有聞到被告有酒氣，但這不代表被告沒有強吻。

控罪指，被告於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀美麗華廣場一期2樓的一間店舖內猥褻侵犯X。被告亦於同日同地意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即向X及Y提議給予他們一筆金錢以換取X不予追究針對被告的猥褻侵犯案件。

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記者：梁錦麟