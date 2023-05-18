【KO濕疹】女子嚴重濕疹久治不癒　 醫生教戒掉3習慣好轉七成

▲ 嚴重濕疹久治不癒， 女子戒掉3習慣竟好轉7成。

踏入夏天，天氣變得炎熱，亦是濕疹好發的高峰時期。要避免加劇濕疹情況，有醫生便提議患者不妨從飲食及生活入手，又分享曾遇見一位有嚴重的過敏性鼻炎和濕疹的50多歲女病患求醫，對方聽從自己意見，將以往的外食、零食和炸食習慣戒掉，一個月後，成功令濕疹情況有約七成好轉。

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台灣家庭醫生陳欣湄於facebook發文指，過敏性鼻炎及濕疹屬於「慢性發炎」。一直有嚴重的過敏性鼻炎和濕疹的中年女病患過去雖然亦曾接受了許多治療，卻一直未見有好轉。她因此提議患者將過去長期出外用膳，好食零食和炸食的習慣嘗試戒掉，而病患跟從醫生的飲食建議後，竟取得相當良好的效果。陳欣湄指一個月後女病患的濕疹已經改善了70%，甚至不再需要藥物控制。

陳欣湄又補充指除了飲食習慣，「環境」、「內在健康」及「生活習慣」亦是不容忽視。以「環境」為例，她指環境存在著許多污染物，如：重金屬、塑化劑及空氣污染等，均可以導致身體處於發炎狀態；「內在健康」則是指人體內一種名為粒線體的細胞，其任務是合成能量（ATP）不特止，更是與身體發炎息息相關。最後，她指「生活習慣」是最容易被忽視，事實上，良好的睡眠、適度的運動都能幫助身體調節，進而減少慢性發炎的發生。陳欣湄解因此建議一旦感覺自己時常慢性發炎，不妨從簡單的「飲食」、「生活面向」開始檢視。

至於慢性發炎的症狀，陳欣湄提到7種可能：

1.反覆發生的關節痛

2.很難修復的肌肉酸痛

3.慢性疲勞

4.反覆感染

5.腹瀉或便祕

6.皮膚濕疹

7.過敏性鼻炎

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責任編輯：羅嘉欣