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【同屋企人去旅行】與張寶兒蜜遊遇粉絲催生　袁偉豪住7千萬愛巢被封「億萬駙馬」

娛樂 15:55 2023/05/18

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

袁偉豪與張寶兒在《同屋企人去旅行》蜜遊潮汕狂放閃。

TVB旅遊節目《同屋企人去旅行》今明播出最後兩集，袁偉豪與太太張寶兒甜蜜體驗「輕奢潮汕」。

二人先後到了潮州古城、汕頭小公園、特色溫泉酒店及水底山溫泉莊園等打咭熱點，期間除體驗在古色古香的建築物內茗茶、欣賞中國傳統戲曲表演，還品嚐了潮州馳名的功夫茶、叫價人民幣1,280元一條的馳名「獅頭鵝連頸肉」、粿品點心、以茶入饌的打咭點心茶樓、混合新潮與傳統元素的甜品店、及潮州打冷等。

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袁偉豪張寶兒互窒放閃

整個旅程，袁生袁太都表現得相當冤氣，全程瘋狂自拍之餘，又不斷「你窒我、我窒你」。

袁偉豪不時有意無意在鏡頭面前大爆老婆「晏起身」、每次出門都花很長時間化妝，及平時甚少下廚等小秘密：「平時又唔見你第一時間衝入廚房」、「通常呢啲時間（晨咁早）仲喺甜夢中」等；但每次窒完或爆完老婆大鑊，袁偉豪都必定馬上認低威，偶爾又會口花花氹張寶兒開心，十分抵死。

袁偉豪與張寶兒不停互窒放閃。

賣口乖冧老婆

有一幕張寶兒正經地問老公：「平時旅行鍾意做乜」，豈料袁偉豪零預警下爆出一句：「我淨係鍾意幫我老婆影相」，成功氹得張寶兒笑逐顏開「心心眼」。

袁偉豪更乘勢指每次出遊的使命就是「睇實」張寶兒，甜度爆燈：「我要睇住你，你知你近年幾唔㩒捱，次次出完埠你就病，我真係有喺隔籬睇住你㗎，我命中注定就係要湊住你。」

除了用把口耍花槍，二人的身體語言亦盡顯甜蜜，全程拖到實之餘，還同場加映甜笑拉扯、搭膊頭兼深情互望等，相當惹蟻。搞笑的是，潮汕遊期間遇上大批熱情Fans的二人，影相影到冇停手之餘，更有熱情粉絲向二人催生，到底袁生袁太會點回應呢？

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張寶兒感動落淚

除了曬恩愛，二人是次行程還有不少深情對話，明晚（5月19日）一集，袁偉豪將接受張寶兒開出的「4分鐘對望」挑戰，二人在叢林中不發一言對望，張寶兒起初一直強裝鎮定，直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚，張寶兒邊抹眼淚邊說：「我好少咁樣望住你，我好開心咁多人裏面都會遇到你。」

此時，全程無厘正經多的袁偉豪亦發表「愛的宣言」：「呢5年嘅感覺係愈嚟愈需要你，我每一日出街都會拖住你，因為我覺得拖住你令我好安心…拖住你令我覺得好快樂，多謝你喺我最脆弱嘅時候扶住我。」場面感人。之後袁偉豪向愛妻送上親手製作、注滿二人「愛的足迹」的心思小禮物，包括二人求婚的珍貴回憶。

張寶兒感動落淚。

7千萬愛巢

袁偉豪於2020年11月與拍拖3年的張寶兒結婚，由於張寶兒父親家底豐厚，因此被封為「億萬駙馬」。

二人婚前以聯名形式斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅「傲瀧」的一個花園複式單位，4房單位實用面積2,205平方呎，而私人花園佔568平方呎，呎價29,788元，單位享內園清幽池景。

袁偉豪婚後住7千萬愛巢，被封為「億萬駙馬」。

據知，二人還以400萬購入兩個車位，連同新居樓價，即斥資近7千萬置業。當時有指是張父付首期作為女兒結婚禮物。

對於「億萬駙馬」稱號，袁偉豪坦言曾經十分介意，亦因娶千金小姐被網民嘲諷，他不時為此與網民開火︰「多少都會介意，是否真的要這樣形容？在我來看，為何要用你們的標準去批判不關你事的人？大家又知否你們的評論會影響人家的人生與心理？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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