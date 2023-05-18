【精神健康】關注精神健康　專家3招將焦慮化作生活動力

▲ 關注精神健康，專家3招將焦慮化作生活動力。

你知道嗎?今個星期5月15至21日是提升精神健康意識周(Mental Health Awareness Week 2023)。今年的精神健康意識周主題為應對焦慮ToHelpMyAnxiety。

精神健康意識周起源於英國精神健康基金會，他們願景為創造一個良好精神健康的世界，為了讓公眾關注精神健康的議題，於2001年起開始起動精神健康周行動計劃，並每年制定不同的主題及日期。響應今年主題，讓我們化焦慮為動力！

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人生總是充滿種種的不確定，面對不確定的將來，焦慮、憂心徐徐在心中浮起，有時在艱難中，最難受的是不知何時是終點。我們很想確定一切，但事實卻有很多「未知」，將來的生活會如何？在種種未知下，在種種擔憂下，如何能保持身心健康？

「未知」容易產生恐懼和擔憂，這是因為我們想繼續留在「安舒區」，從安舒的角度看，不改變、留在熟悉的環境下，是最感安全。但留在安舒區，亦會失卻一些成長的機會；要鍛練生命的韌力，需要勇氣和信心，克服個人恐懼，正視挑戰。

如何化焦慮為動力，以下有三個方向讓你參考：

1.明白為何焦慮：面對未知，焦慮是普遍人的反應，焦慮本身的作用是保護我們免於危險，但若焦慮癱瘓了我們正常的生活，便需要正視了。要知自己焦慮什麼，是不想改變？擔心健康？害怕會有更大的問題產生？你的反應是否合符比例？人面對恐懼往往會選擇逃避，因這是最簡單容易的方法，但非最有效的方法。若正視焦慮本身，想想是什麼令你擔憂，想想自己的焦慮是否有事實根據，是否受自己或別人過去的經驗影響了我們的判斷？當你列舉了擔憂的問題，往往已減少了一些不必要的焦慮，並可接著想出各種不同處理方法。

2.誰不怕失敗、誰便會成功：所謂「有危、有機」，機會意味著成功，也意味著失敗，若我們選擇避免失敗，同時也只會放棄了成功的機會，愛迪生發明電燈前，已失敗了六千多次，他說：「雖然我失敗了六千多次，但至少我知道有六千多種東西不適合作電燈啊！我又距離成功近了一步。」，他晚期失去聽覺，他說：「聽不見聲音讓我更專心工作。」可見，失敗並非可怕，而是成長的機會。

3.接受「未知」、活在當下：這世界的運作，實在有很多我們不知道的地方，飛機如何升上天空？下星期天氣是晴朗或是下雨？自己未來一年是否仍能保持健康？這些都是一些「未知」，但我們仍會選擇乘搭飛機、如常計劃工作、如常生活下去。學會與「未知」共存，而不是抗拒，接受這是生活的部份。與期為各種未知擔憂，倒不如活在當下，運用現有的事物，創造更美好的未來。你可透過靜觀練習，體會現有的一刻，接納此時此刻的您，欣賞眼前的一切，把握現有的機遇，化焦慮為動力，讓您的人生更精彩、更有意義。

文章獲香港心理衞生會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《響應行動：化焦慮為動力！》