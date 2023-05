【手足情】「如果媽媽唔生細佬就好」　接納孩子擁有不愛弟妹的情緒

▲ 家長要接納孩子擁有不愛弟妹的情緒。(iStock圖片,非當事人)

最近再重溫一本育兒書《It's ok not to share》的內容,其中一個篇章《It's OK to hate the baby》。令我再讀那個篇章的原因,就是因為書中4歲的哥哥對兩歲弟弟的態度。每當弟弟哭鬧,就會令哥哥十分生氣然後大叫。哥哥最不喜歡是哭鬧的聲音,不喜歡弟弟想要摸他的時候,總會抓他的頭髮和眼鏡;又不喜歡媽媽對弟弟溫柔的態度。

那個篇章提到,孩子和大人不一樣,不是天生就擁有「愛」弟弟的情感。就算他提出他「最討厭」的是弟弟,我們也不用急於否定他,不用強行說服他其實他內心是愛弟弟的,也許是我們大人無法接納哥哥真的「不喜歡」這個弟弟。我們可以接納哥哥擁有這種強烈的情緒,同時我們也可以理解,和一個嬰兒同一屋簷下的確不容易。

最新影片︰

最近哥哥說︰「如果媽媽唔生細佬就好啦。」即使有足夠的心理準備,即使我接納他未必喜歡弟弟。原來當聽到這一句話,作為媽媽的心裏也會覺得難過。就算平時多刻意不去偏心弟弟,多注意哥哥的需要,多花時間陪哥哥,甚至去到一個程度,我覺得反而是弟弟被我冷落了。但原來做了那麼多,哥哥也是覺得不足夠。

我安慰哥哥,同時也安慰自己。現在弟弟又不懂玩,又未識行識跑,到他長大可以作為哥哥玩伴的時候,情況就會好一點。

弟弟仍然是小嬰兒,也有討好哥哥的時候。弟弟生牙齒,哥哥會好開心。哥哥逗弟弟笑的時候,弟弟會哈哈大笑。哥哥有時候又會幫忙拿紗巾,幫忙照顧弟弟。

這段時間雖然有點辛苦,也有快樂的時刻。我寫這篇文章,是因為哥哥那句說話令我有失落的心情。寫完這篇文章,令我回想兄弟之間也有快樂的時刻,心情就好過了一點。

原文刊登於《香港經濟日報》,標題為「如果你無生細佬就好了」。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm