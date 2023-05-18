【周末好去處】Affordable Art Fair特別策展香港情懷　入門價售展品成藝術愛好者尋寶地

強調收藏藝術人人負擔得起的Affordable Art Fair今天開幕，參展藝術品均以入門價格出售，成為不少藝術愛好者的尋寶地。今屆展會將呈現來自亞洲、歐洲、澳洲、美洲，共15個國家及地區、93間畫廊的藝術品，並有超過270位新藝術家首次參與，展示他們的創意、大膽實驗和表現力。

展香港城市項目

今年在香港10周年慶典的特別項目中，特意帶來以香港城市景觀、歷史和藝術文化為題的作品，展示不同藝術家對香港的熱愛和情感。透過一系列大型裝置作品，展示城中一些最具標誌性的文化精髓和空間，讓觀眾感受濃厚的本地氣息及創造獨特的體驗。

當中西班牙藝術家Murfin為紀念香港Affordable Art Fair 10周年，在系列作品《致敬》中注入俏皮的當代插圖，以及受香港啟發的主題。通過融入本地場景的視覺元素，Murfin在畫作中展示了藝術如何超越時間和空間，同時也向過去致敬，並歡慶香港充滿活力的當代文化。

▲ 展會「特別項目」中，亦可找到西班牙藝術家Murfin的作品。（Affordable Art Fair圖片）

香港插畫師Rick Lo近年創立了Rickubic，將數碼藝術作品與擴增實境（AR）相結合，使故事可視化。他的作品《Good Old Kai Tak》濃縮了許多香港人童年回憶，並揚言這幅畫作是給飛走了的人、飛回來的人、將要飛走的人……「我抓不住那架飛機，卻抓住了那幕不再的時光……」

▲ 本地插畫師Rick Lo畫飛機從九龍城低空掠過的畫面。（Affordable Art Fair圖片）

▲ 本地插畫師Rick Lo畫飛機從九龍城低空掠過的畫面。（Affordable Art Fair圖片）

來自英國的跨領域藝術家Eleanor McColl自1999年駐紮香港，她作品中的城市景觀，同時採用頹敗和煥新的戲劇性色調，將著名的文化遺址和唐樓間的陋巷排列在一起，巧妙地用霓虹燈色調將二者模糊融合。McColl將創造一個巨型木製信箱，以及多個大小信箱，上面裝飾着她受香港啟發而創作的動人圖像。入場人士更可以參與創作過程，設計自己的信箱或明信片，與藝術家及其作品裝置互動。

▲ 英國藝術家Eleanor McColl的港式郵箱裝置，勾起舊日情懷。（Affordable Art Fair圖片）

本地新晉藝術家

Affordable Art Fair致力為新晉藝術家提供平台，不少本地藝術家也在此展現他們的才華。

跨媒體創作人Maysum是亞洲首位唇膏雕刻藝術家，現時涉獵插畫、雕刻等，其作品展現出獨特的風格和故事性。是次展出的「Let Your Inner Child Shine」系列，主題圍繞自我成長，並希望透過展覽中的作品，鼓勵大家擁抱自己的內在，讓自己發光。

▲ Maysum認為人生很多東西都不可以控制，但我們可以控制自己的心態。（Affordable Art Fair圖片）

另一位年輕藝術家Lingmuki，其作品充滿奇幻活力，色彩、細節豐富。在她的油畫作品中，體現到中國山水畫中出現的山川河流等自然景觀，反映了自然環境與個人的想像和情感交織在一起，也表現了油畫顏料的質感，作品更曾在牛津、曼谷、悉尼、上海、香港和南京展出。

▲ Lingmuki的油畫作品《Mountain in the Clouds》。（Affordable Art Fair圖片）

親子藝術體驗

為了培養年輕一代對藝術的熱情，Affordable Art Fair今年亦與Art Loop合作，為4至12歲兒童舉辦一系列教育性藝術之旅和工作坊，引領兒童穿越藝術畫廊和精心策劃的項目，讓他們學習欣賞藝術和發展批判性思維。透過探索展場內不同風格、技巧和主題的藝術品，深入了解藝術世界。他們還有機會創建自己的迷你項目，並在展覽會上展示完成品。

▲ 兒童導賞之旅及工作坊由藝術導師帶領。（Affordable Art Fair圖片）

Affordable Art Fair 2023

日期：5月18日4-9pm（只限VIP）；5月19日11am-8pm；5月20 - 21日10am-7pm

地點：香港會議展覽中心

門票：$135-$320/兒童導賞之旅和工作坊$250

記者：李越樺