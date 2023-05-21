【ViuTV女神】名校高材生李昭南參加《造星》入行　選美世家出身內外兼備【多圖】

▲ 「第二公主」李昭南出生於選美世家。

曾參加ViuTV真人騷《全民造星III》的李昭南現為一名主持及演員，睇得又講得的她深得觀眾歡心。

有「第二公主」之稱的李昭南出生於選美世家，其媽媽亦曾贏得全美華埠小姐季軍，果然全家都擁有優良基因。

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來自選美世家

在香港出生的李昭南自小便跟家人移民到美國，曾入讀加州聖利安卓高校的她於畢業後以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，並以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系。

2016年，李昭南曾於美國國參選全美華埠小姐，獲得了第二公主的名銜。其實，李昭南的媽媽朱明潔亦曾參加選美比賽，她曾代表加利福尼亞州奧克蘭參加1981年全美華埠小姐競選，並獲得季軍。

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擁多項音樂技能

求學時期的李昭南贏過不少西方古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，喜愛音樂的她擅長演奏鋼琴、搖滾鼓、手風琴、自動竪琴、吉他、自彈自唱及擁有天籟之聲（Perfect Pitch）的技能。

她曾為發展音樂及演藝事業，毅然放棄了美國華盛頓政府總部電視台主播職位，選擇回流香港發展。

回港初期，李昭南曾身兼多職，包括做公關、寫歌、拍廣告、選角等，同時為本港女子樂隊Luna的隊長，那時的她更獨自搬進了一間200呎的劏房。

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參加《造星》追夢

2016年，李昭南赴美參選全美華埠小姐，贏得了「第二公主」之名。

同年，精通兩文三語的她加入ViuTV擔任主持及演員，直至2020年，她主動跟公司提出停薪留職的要求，報名參加《全民造星III》追夢，可惜因身體狀態不佳而未能晉級40強。

2019年，李昭南推出Solo音樂作品《勒索》，有指她憑歌寄意控訴被前度吳浩康欺騙，而她亦未有否認。

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