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【MIRROR成員】Jer+教主+姜濤+Edan今年開個人騷　7成門票預留MIRO優先訂購

娛樂 15:40 2023/05/18

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

《MIRROR &quot;In My Sight&quot; Solo Concert 2023/24》

MIRROR於今天（18日）舉行記者會，宣布呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、江𤒹生（AK）和陳卓賢（Ian）將分別以不同主題舉辦《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》。

Edan、Jer、Anson Lo和姜濤今日（5月18日）現身太古城出席是次演唱會的記招，現場4層樓佈滿鏡粉，當中以姜糖的人數最多，其次為神徒、爵屎及柳柳炒。

【MIRROR成員】教主Jeremy眼神交流有默契　Jer笑姜濤唱《Rumours》變「僵」濤

（陳慧安 攝）

【MIRROR成員】Tiger執導短片門票秒速售罄　邱傲然感激MIRROR兄弟夠義氣

MIRROR分別開騷

《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》舉辦日子及地點如下：

Jer打頭陣開騷，將於7月7日至9日在會展舉行演唱會。

教主將於7月23至25日在亞洲國際博覽館舉行演唱會。

姜濤將於8月3至5日在亞洲國際博覽館舉行演唱會。

Edan將於8月26日至27日在亞洲國際博覽館舉行演唱會。

至於未有現身的AK和Ian將於明年夏天舉行演唱會。

每個Solo Concert的第一場為MIRO場次，鏡粉可官方歌迷會訂票 ，另外並將預留7成門票予MIRO優先預訂。

（左起）姜濤、Jer、Anson Lo、Edan﹔（陳慧安 攝 ）

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記者：游艾維

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姜濤 盧瀚霆 呂爵安 柳應廷 娛樂人物職業 歌手 江𤒹生 陳卓賢 Mirror ViuTV

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