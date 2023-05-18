【MIRROR成員】Jer+教主+姜濤+Edan今年開個人騷 7成門票預留MIRO優先訂購【有片】
MIRROR於今天（18日）舉行記者會，宣布呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、江𤒹生（AK）和陳卓賢（Ian）將分別以不同主題舉辦《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》。
Edan、Jer、Anson Lo和姜濤今日（5月18日）現身太古城出席是次演唱會的記招，現場4層樓佈滿鏡粉，當中以姜糖的人數最多，其次為神徒、爵屎及柳柳炒。
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MIRROR分別開騷
《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》舉辦日子及地點如下：
Jer打頭陣開騷，將於7月7日至9日在會展舉行演唱會。
教主將於7月23至25日在亞洲國際博覽館舉行演唱會。
姜濤將於8月3至5日在亞洲國際博覽館舉行演唱會。
Edan將於8月26日至27日在亞洲國際博覽館舉行演唱會。
至於未有現身的AK和Ian將於明年暑假舉行演唱會。
每個Solo Concert的第一場為MIRO場次，鏡粉可官方歌迷會訂票 ，另外並將預留7成門票予MIRO優先預訂，另外所有個人演唱會門票售價分別為$1,080、$880及$580。
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記者：游艾維
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