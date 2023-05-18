【食用安全】實測6款樽裝飲品開封放隔夜　細菌量激增8000倍污糟過馬桶

▲ 樽裝飲品開封放隔夜，細菌量激增8000倍。

天氣炎熱，不少人外出時都會買冷凍樽裝飲品解渴，但要小心飲品若未及時喝完，可能會有細菌入口。台灣醫生江坤俊提到，如果對嘴飲用飲料，喝不完又再裝起來放在室溫下，隔天細菌量就會暴增8000倍，形容比馬桶更污糟。

最新影片推介：

台灣基隆長庚醫院外科教授江坤俊在節目《健康2.0》中提出，當嘴巴接觸到瓶口的飲料，放在室溫下一天，細菌量就會繁殖8000倍，比馬桶還髒400倍。他又引用日本節目《月曜 から夜ふかし》的測試，將水、大麥茶、可樂、橙汁、咖啡牛奶分別對嘴喝一口，再放進28℃、濕度70%的空間，取樣做持續24小時細菌檢測，並將最初採樣到培養皿裡的細菌均控制在600個。

測試結果顯示，糖分高的可樂，金黃葡萄球菌暴增至249萬3800個；橙汁因為含有果糖，細菌量也暴漲至250萬3900個；而含菌量最高的為咖啡牛奶，因其含有糖分和蛋白質，導致細菌量直接激增至517萬5900個。

江坤俊醫生表示，一般細菌量超過10萬個，就有可能導致腹瀉。他建議，因為嘴巴的細菌會感染到瓶口上，所以飲料最好不要對嘴飲用，而是打開後倒在杯子裡喝，喝不完時再蓋上蓋子放進冰箱最為安全。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而根據日本新聞節目報導，栃木縣宇都宮市衛生環境試驗所，對5款曾對嘴飲用的樽裝飲品進行實測，包括：咖啡牛奶、麥茶、運動飲品、100％橙汁及綠茶。試驗人員將5款飲品放於攝氏30度的機器中，保存48小時，結果顯示，咖啡牛奶細菌量激增最多，在24小時增約1萬倍、48小時增30萬倍以上。其次則是麥茶，細菌量在48小時後增10倍以上。

專家解釋，由於細菌以糖分及蛋白質作為食物，而咖啡牛奶的糖分及蛋白質豐富，能使細菌大幅繁殖。另外，麥茶以大麥種子為原料，含較多碳水化合物，也提供了豐富營養令細菌繁殖。

相反，運動飲品、100％橙汁及綠茶的細菌量反倒減少。專家指出，運動飲品及100％橙汁具酸性，不利細菌繁殖。而綠茶含有兒茶素，也有抑制細菌繁殖的效果。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

攝入過量細菌可致嚴重疾病

對嘴飲用後的麥茶分別在冷藏及常溫環境保存，24小時後兩者細菌量可相差約260倍，其中金黃葡萄球菌數量由600升至3,700個，升超過6倍；而1g內有10萬以上的金黃葡萄球菌，可導致食物中毒。

根據本港衞生防護中心資料，金黃葡萄球菌主要透過直接接觸傷口、分泌物和污染表面而傳播。帶菌者沒有病徵，但病菌偶爾會引起疾病如血液感染、食物中毒。血液感染嚴重時，可引致皮膚和軟組織感染，出現紅腫、觸痛或流膿；甚至可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。

而食物中毒時，症狀輕微人士會出現肚痛腹瀉症狀，嚴重有嘔吐症狀。專家指出，當懷疑出現食物中毒，不應自行用藥，首先要補充適量的水和鹽，將細菌排出體外；再遵循醫生診斷，按指示服藥。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣