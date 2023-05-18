【中年發福】女性更年期平均每年重1.76磅　中醫分析7種肥胖類型對證下藥 【內附食譜】

▲ 註冊中醫師李灼梅指從中醫角度，中年發福的真正原因並不是吃太多，而是人體老化，腎氣衰弱，導致新陳代謝變慢。

人到中年，因為新陳代謝減慢，脂肪堆積加速、也有忙於工作家事而疏於運動、或以大吃大喝來減壓……無論原因為何，大家都意識到，這個中年發福並非是福。

提到減肥，想當然是減少食量和多做運動，其實中醫學上也有不少瘦身竅門。

年近半百，腎氣漸衰，註冊中醫師李灼梅指從中醫角度，中年發福的真正原因並不是吃太多，而是人體老化，腎氣衰弱，導致新陳代謝變慢，讓人體的肌肉量變得容易下降、脂肪堆積加速，使人體的組成開始產生變化。

以她臨床所見，男女肥胖比例均等，但女性會比男性多主動求助接受治療，而男女肥胖原因各有不同：

中年男人：正處於職業生涯的巔峰時期，經常出席酒會、飯局、應酬愈來愈多。另外，工作繁忙、加班增多，很多男人都喜愛吃宵夜，不節制飲食，加上缺乏運動會使積累更多脂肪，他們的腰就愈粗，身材也就愈胖。

▲ 女性肥胖多發生在停經進入更年期後，平均每年會增加0.8公斤（即0.8Kg，約1.76磅）。（iStock圖片）

女性：多發生在停經進入更年期後，平均每年會增加0.8公斤（即0.8Kg，約1.76磅）。李醫師說：「停經前為了生產所需，脂肪通常會堆積在手臂、臀部與大腿等，而相比之下，停經後脂肪會更容易堆積在腹部。」隨著女性賀爾蒙減少，肥胖也會因為內臟脂肪開始堆積，以「四肢偏細、只有腹部突出」的形式發生。

肥胖主要因多吃、多睡、少動。中醫認為人體脂肪的吸收、利用、排泄是相對平衡的狀態，當人們飲食不節，過食膏粱厚味，或脾胃不足，或受情志所傷導致臟腑功能失調，脾胃運化失司，水濕內停，聚濕成痰，阻滯於經脈，充斥於肌膚腠理及臟腑三焦，從而引發肥胖。

7種肥胖證型

每個人肥胖原因不同，李醫師表示需要註冊中醫師辨證論治，針對病人體質減肥才能事半功倍，肥胖分為以下幾種證型：

肥胖證型 症狀 治法 胃熱滯脾型 體形肥大、食量大、容易感到饑餓，自覺口乾口苦等。 清胃瀉火、消食導滯。 脾虛濕阻型 虛胖、神疲乏力、水腫、消化功能差，易便秘或便溏等。 健脾益氣、滲水利濕。 痰濁中阻型 喜歡甜食、全身肥胖、腹大便便、容易嗜睡，平時自覺口黏涎多等。 化痰排濁、理氣消脹。 脾腎陽虛型 肥胖、怕冷、手足寒冷、大便稀且次數頻繁、進食後易腹脹，精神疲乏及嗜睡等。 溫腎健脾、利水化飲。 胃腑實熱型 面色紅潤、肥胖健壯，平時飲食不節，容易饑餓、便秘及口乾等。 清瀉胃熱、通腑下便。 陰虛內熱型 外形肥胖、有低熱盜汗、頭昏眼花、腰痠腰痛及口燥咽乾等。 滋陰降火、瀉濁除濕清熱。 肝鬱氣滯型 形體肥胖、煩躁易怒、脅肋脹痛、腹脹、口苦舌燥，女性可有月經不調等。 疏肝理氣、健脾消脂。

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針灸中藥穴位埋綫 各施各法

中醫有多種減肥方法，如使用針灸。「針灸減肥可以發揮溫通經絡、調節臟腑、扶正祛邪等作用。」另一是艾灸，通過艾絨燃燒的熱力給人體穴位以溫熱的刺激，從而達致減肥效果。

另外，使用中藥方劑配伍來達到減肥瘦身的目的。「原理為從健脾、化痰、益氣、袪濕等角度出發，調整人體內在機能恢復，從而將人體中的能量代謝正常轉化，以達到健康減肥瘦身目的。」

穴位埋綫也是另一方法，李醫師說穴位埋綫是利用人體可吸收的POD蛋白綫，埋在身體穴位位置，被埋入的蛋白綫會自然地被人體吸收，穴位蛋白綫會24小時不停刺激穴位，抑制食慾，減輕飢餓感，增加飽腹感，加速身體新陳代謝，達到消脂型收緊減肥的效度。



李醫師推介3款減肥茶飲

1.檸檬薏米露

功效：檸檬清熱、美白；生熟薏米健脾利濕、去水腫；生薑和胃、化胃氣。

材料：檸檬一至兩個、生熟薏米各30克、生薑3片 、糖冬瓜適量。

做法：材料洗淨，生熟薏米、生薑煲滾後轉中小火，煲一小時 ，加糖冬瓜調味，放涼後即可飲用，再隨個人口味搾取新鮮檸檬汁混合，一星期可飲用2至3次。

▲ 檸檬薏米露健脾利濕、去水腫。（經濟日報資料庫）

2.山楂荷葉萊菔子茶

功效：消脂解滯、促進消化。山楂消食健胃，消除胃脘脹滿；荷葉清熱解暑、平肝降脂；萊菔子能消食化痰。

材料：山楂5克、荷葉5克、萊菔子10克。

做法：準備茶包一個，將所有材料放入茶包裏，用熱水沖泡焗10分鐘飲用。適合坐辦公室人士飲用，準備暖壺，沖泡全日至無味，一星期可飲用2至3次。

▲ 洛神花消脂茶可降血脂，減食肉太多的滯膩感。（被訪者提供）

3.洛神花消脂茶

功效：洛神花可降血脂；山楂可消食肉太多的油膩感 ；陳皮理氣消滯。

材料：山楂15克、烏梅9克、洛神花15克、陳皮3克、石榴乾6克。

做法：1公升水全部材料煲一個半小時加適量片糖調味。一星期可飲用1至3次。

備註：洛神花茶偏酸，腸胃不適者切忌空腹飲用，建議飯後再喝。

記者：周美好