【兩性關係】外父母要求新婚愛巢寫女兒名 35歲準新郎憂人去樓空

▲ 打算結婚，但外父母要求新婚愛巢加女兒名，35歲準新郎憂人去樓空。

女友哭說「爸媽也是為了我好...」，央求婚前買房登記她名下，該怎麼辦？

35歲的Peter在竹科上班近8年，為了迎接籌備中的明年婚禮，他拿出了300萬台幣(約76萬港元)自備款，準備在新竹買一個新婚小窩，迎接未來的新娘。

最新影片推介：

值得慶幸的是，由於需求條件以及還款計畫他早有規劃，所以買房這件事本身沒什麼大問題，可沒想到，出乎意料的「要掛在誰名下」卻讓他一個頭兩個大。原本Peter想得很簡單，由於自己的薪水高出女友2至3倍，所以未來房貸基本上也是由自己支付。自己買的房子，登記在自己名下，這很正常吧？

要求買樓登記女方名下

但誰料想，開始談及婚禮，聽聞買房計畫，女方家長卻直接表示，希望房子能登記在女方名下，給自己女兒一個保障。未來岳父的說法是「我們家一個女孩子從南部到北部，放棄工作，嫁到一個人生地不熟的地方，若連這點保障都沒有，你談何誠意要照顧她一輩子？」

儘管自己覺得這論點好像不合理，但雙方多次交鋒無果，最後面對女友哭哭啼啼的那句「我爸媽也是為了我好...」Peter也有點招架不住了。畢竟，真愛面前，他也不是一個不能養老婆的男人。

但這樣的念頭才剛說出口，朋友立刻潑了一大盆冷水「你有沒有想過，如果人和房子一起跑掉，你怎麼辦？」

事實上，婚前買房登記誰名下，是許多要步入婚姻的伴侶難免會面對的問題。有人以愛為名，有人以報稅為名，也有人以家人觀感為名...但多數人的共識是

既然我們未來要一起負擔房貸，總要有個公平才好。

那麼該登記誰名下呢？先破題吧！我個人認為，婚前買房這件事，還是以誰出錢（首期）就登記誰名下為好。

記得一次聽一位律師感嘆地說：婚前就把房子登記對方名下，我就沒看過幾個下場好的。雖說這話說的偏頗，但也道出了不動產是以登記為識別，誰是所有權人誰就可以賣房子的情況。感情好都沒事，感情不好，那就是「贈與」、「借名登記」...等等的官司抗戰。

這樣的制度下玩真愛無敵，那麼真的要期待雙方「真愛無敵」，沒有半點「人去樓空」的機會才好。

這時候可能會有女方跳出來說，雖然婚前是男友付頭期款，但婚後我們都有付房貸怎麼辦？況且，就算是老公養家付的房貸，也不能抹滅老婆對家庭的付出吧？

其實，很多人只知道婚前買房是自己的，婚後買房是夫妻一人一半，但很多人不知道的是，這說法其實只對了一半。因為依據民法，除非夫妻倆特別約定，否則根據法定財產制的規範，第 1030-1 條第一項「法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。」

簡單來說，夫妻有剩餘財產分配請求權，也就是一般人說的，婚後財產是一人一半。舉例來說，Peter婚前買了一層1000萬台幣(約254萬港元)的房子，並且付了300萬台幣的首期，但剩下的700萬台幣(約178萬港元)房貸都是婚後給付。那麼700萬台幣就可以列入剩餘財產分配的計算項目。單純估算這棟房子，丈夫會有300+350萬台幣，而妻子會分配到350萬台幣(約89萬港元)。

當然，依照金額登記持分也是一種選擇，只是要跟大家說的是，婚前買的房子就算沒登記自己名字，真的也不全然是半點保障都沒有的。還有，沒結婚前還是儘量不要賭，男方女方都一樣，畢竟，拿錢賭人性，何必呢？

文章獲傅恪恩受權轉載

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳