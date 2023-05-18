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【一舞傾城】姚子羚一個打四個騷身手　踢李嘉下體不留力：放盡去

娛樂 13:44 2023/05/18

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《一舞傾城》

在TVB劇《一舞傾城》飾演「超班警花臥底」Michelle的姚子羚於昨晚（5月17日）登場，她一出場就一個打四個，大騷身手。

其實子羚之前在《鐵拳英雄》已打到飛起，打戲對她來說得心應手，對此子羚受訪時說：「之前打戲嘅經驗對我好有幫助，喺做某啲動作時會比較易上手，上次《鐵拳》就比較多功夫同用武器，今次《一舞》就用現代啲嘅打法，同埋會有揸槍嘅戲份。」

至於被問會否朝打女目標進發，子羚坦言：「其實拍打戲都幾辛苦，同埋預備功夫要做到足，日後有機會都想挑戰唔同嘅動作場面。」

【一舞傾城】Money住過劏房一半收入作家用　「晶女郎」文凱玲曾全裸拍三級片【多圖】

在今晚（5月18日）播出的一《一舞傾城》，將有子羚狠踢李嘉下體的場面，她笑言：「本身同佢都Friend，都知佢係練武之人，佢話識得一種功夫，係可以將佢下面嘅嘢收埋，佢同我講可以放心去踢。」

子羚續指：「拍之前都試過一次，踢落去時真係冇嘢嘅，到正式拍時我真係好認真、放盡去踢，係一次幾得意嘅經驗。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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