【不當飲食】女子皮膚乾癢揭患糖尿病　醫生警告：早餐不能吃2種食物

▲ 老婦皮膚乾癢求醫驚揭患糖尿病，醫點名早餐不能吃2種食物

除了血糖數值升高，原來皮膚乾癢也有可能是糖尿病作怪！台灣有中醫分享病例，指一名老婦因為皮膚搔癢前來求醫，結果檢查後發現血糖數值竟高達474，分明已患上糖尿病。此外，醫師亦指出，如想穩定血糖，早餐有2種食物不能吃。

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台灣皮膚科中醫艾莉絲於其Facebook專頁分享過往病例，指出一名老婦有皮膚乾癢的問題，即使每天塗抹乳液也並未改善，甚至連私處亦感到搔癢難耐。此外，老婦身上亦出現糖尿病的7大症狀，包括多吃、多喝、多尿、皮膚搔癢、體重下降、時常感覺飢餓、視力模糊，以及手震心慌。

艾莉絲見狀替老婦檢查血糖，一測之下發現其血糖數值竟然高達474，處於隨時有可能昏迷的狀態。她隨即為老婦開藥，所幸服藥一星期後，再覆診時血糖數值已降至145。

艾莉絲提醒，如果想穩定血糖，早餐千萬不能吃粥及沖泡穀粉，因為這2種都是高升糖指數（GI）的食物，食用後容易令血糖升高，也不建議早餐同時吃2種澱粉。她又指出，油炸類的食品大多是澱粉類，呼籲民眾「千萬不要吃」。

對於皮膚如何反映糖尿病，她就曾指出，可以從以下3個皮膚問題中發現端倪：

蜂窩性組織炎(cellulitis)：一個人在高血糖的狀態下，傷口修復能力會變差，導致罹患蜂窩性組織炎的機率增高，而糖尿病及高血壓都會造成血管硬化、血循差等問題，感染蜂窩性組織炎機率也會大增。

黑色棘皮症(acanthosis nigricans)：當身體血糖偏高時，讓血糖降低的胰島素也會隨之升高，一旦胰島素濃度過高，便會造成皮膚色素沉澱、過度生長，從而令局部皮膚變得粗粗黑黑的，患者身體更可能會出現異味，就像洗澡沒洗乾淨一樣。而這樣的皮膚問題通常好發在皺摺處，例如脖子、腋下、膝蓋跟腹股溝。

脛前色素斑：下肢出現色素斑，一般為外表平整、形狀不規則、邊界清楚的萎縮性紅褐色疹子。因為常見於下肢脛骨前方皮膚上，故稱為糖尿病脛前色素斑。血糖過高時，假設微血管受損或輕微碰撞，都會導致萎縮疤痕，且糖化血色素因高血糖產生的色素沉澱，通常在糖尿病確診前就會出現，但很多時候會被誤以為是洗澡沒洗乾淨，氣血循環差等原因而忽視。

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責任編輯：羅嘉欣