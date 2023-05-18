【酷熱天氣】勞工處發黃色工作暑熱警告　約兩小時後除下

▲ 勞工處發出首個黃色工作暑熱警告。（林宇翔攝）

勞工處今日（18日）下午1時50分，發出首個黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，市民應採取適當的防暑措施。約兩小時後，勞工處3時50分除下黃色工作暑熱警告。

勞工處提醒，在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員會面對高水平的熱壓力，中暑的風險亦相對較高。僱主應評估僱員工作時的熱壓力風險因素，並因應所識別的風險因素採取所需的預防及控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、提醒員工適時補充水分及休息。

勞工處發言人表示，當勞工處發出工作暑熱警告時，僱主須在警告生效期間參照《預防工作時中暑指引》提供的準則和建議，為處於戶外或沒有設置空調系統的室内工作環境的僱員，根據其工作的勞動量和其他相關熱壓力風險因素所作出的評估，並在合理地切實可行的情況下按不同級別的工作暑熱警告每小時安排適當的休息時間，以減低僱員中暑的風險。

僱員亦須遵照指示按時休息，如工作期間出現熱疾病的症狀，例如頭痛、頭暈、口渴、噁心，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知僱主／管方作出適當行動。

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記者：黃穎津