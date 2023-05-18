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何超儀推動港美獨立製作　獲英國著名電影學院邀請演講

娛樂 16:10 2023/05/18

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致⼒推動港美獨立製作，何超儀獲英國著名電影學院邀請演講。

何超儀⾃成立852電影公司 ⼗多年來，製作了多部香港及美國的獨立影⽚，之前有《Rajah》，也有正處於後期製作的《Mother Tongue》，港片則有《維多利亞壹號》、《全⼒扣殺》及正在上映的《死屍死時四⼗四》等 。

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近⽇她便被英國著名影視學院National Film and Television School（ NFTS ）邀請，出任導師班的講師，主講有關創意工業的可持續發展性，屆時除可讓NFT S的學⽣進場，更歡迎其他院校的學⽣及業內⼈士到場交流，不少學生已向校⽅報名出席，當中除了電影系的學生外，不少更是電影及⽂化界產業者，如英國演員兼編劇及監製Philip Xia，而IMDb的專欄作家Guy Malim也會是座上客，並在完場後專訪超儀。

其實之前在NFTS演講過的均是業界猛⼈，如憑電影《Twelve years a Slave》（被奪走的12年）橫掃各⼤頒獎禮的著名導演Steve McQueen，及曾主演《Invisible Man 》（隱形⼈）的著名女演員Elizabeth Moss，及⾝兼演員，監製，編劇的才女Phoebe Waller Bridge等。

NFTS本⾝亦培植過不少影視圈著名導演及創作⼈，例如曾拍《Harry Potter》(哈利波特）系列電影的導演David Yats、製作及導演過著名電視劇《Sherlock》（福爾摩斯） 及《Black Mirror 》(⿊鏡）的Toby Haynes 、以及憑電影《爸媽不在家》屢獲殊榮的新加坡導演陳哲藝均是NFTS的畢業⽣。

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至於由超儀主演的《Mother Tongue 》，其導演Mike Figgis （曾憑《Leaving Las Vegas 》獲奧斯卡提名）亦曾在NFTS作過講師。

這屆倫敦Odyssey電影節更選定了超儀為焦點影⼈，更⼀連兩晚選影其作品《FindingBliss:Fire & Ice》（尋找極致的喜悅：火與冰）的導演剪輯版及《Habit》。

《Habit》更是首次放映由張叔平剪輯的新版本，加入了⼤量從未曝光的香港拍攝⽚段，充滿80年代港產片的玩味特⾊，是⼀次創新及⼤膽的中西電影混合之作。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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