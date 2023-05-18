【野外步出3】方紹聰拍到第3季無限感觸　黃紫恩入TVB兩個月想辭職

▲ 《野外步出3玩野加大馬》方紹聰與黃紫恩。

身兼監製及主持的方紹聰（奶仔）在J2節目《野外步出3玩野加大馬》最後2集找來J2er黃紫恩（Jojo）齊齊挑戰自我，大玩潛水、越野車、滑翔傘等極限運動，其間Jojo不但繼續發揮勇者本色玩得異常投入，更學乜都勁快上手。

之後，二人轉戰魚池「啜腳皮」，體驗由差不多兩呎長的錦鯉「啜腳皮」感受，其間大曬玉腿的Jojo猛叫「好爽」。

奶仔學懂更有擔帶

在明晚（5月19日）播的最後一集《野外步出3玩野加大馬》，奶仔與Jojo完成最後挑戰後促膝長談，奶仔指Jojo是繼Karen後，第二位擁有「野外步出」tee的藝人，他對Jojo說︰「着咗件衫之後，以後《野外步出》除了我同Karen之外，就加埋你。」

談到《野外步出》系列來到第3季，奶仔坦言無限感觸，透露今季是首度與嘉賓合作，因而學懂更有擔帶，照顧同行人感受的同時，也要確保各人安全。

奶仔又強調今輯印象最深刻是玩笨豬跳︰「玩完嗰刻內心份喜悅係唔單止係完成一份工作，就好似《野外步出》唔止係一個旅遊節目，而係我成長嘅過程，令我更加認識自己，係一個人生重要嘅體驗。」

入TVB兩個月想辭職

Jojo則自爆加入TVB是其從小到大的夢想：「所以我一畢業就加入呢個大家庭」她又謂最初充滿挫敗感︰「主要係來自比較，會諗點解人哋啲稿咁順嘅、個妝咁靚、個頭咁靚嘅…呢個圈有太多好靚、好聰明，同比我更加好嘅人。頭兩個月好想寫辭職信，同公司講我真係做唔到落去。」

Jojo透露情況最差時，一度患上「鏡頭恐懼症」，只要對著鏡頭便講不到對白，但在家人面前又要扮到若無其事，Jojo續說︰「嗰時食完飯就會返房，因為唔想畀屋企人睇到自己唔開心。」

雖然Jojo極力掩飾不開心，但仍是逃不過媽媽雙眼，那一輪向來早睡的黃媽媽除了經常半夜三更問Jojo吃不吃宵夜，更試過晚飯期間向愛女「攤牌」，Jojo強忍淚水憶述當時「媽媽的暖心話」：「女呀，如果你真係做得唔開心，你唔好做喇，媽咪養你。」

她坦言，當時非常感動，並因而打了強心針，自此抱著「鬧就應打就企定」的工作態度一路走到現在，足證家人支持的重要性。

奶仔事後受訪時稱，覺得參與《野外》系列最奇妙的地方，是讓觀眾透過節目見證他的成長，說︰「由第一季好free style做主持，慢慢演變到第二季注重咗主持同談吐技巧，到今季做埋監製最大改變係，以前覺得節目好睇係最重要，依家就工作人員同嘉賓嘅安全同開心先係最重要。」

他又謂十分感激台前幕後的用心參與︰「覺得《野外步出3》係有血有肉嘅節目，因為我同工作人員都有相同嘅經歷同感受。」奶仔續指最開心是近日走在街上，不少觀眾均大讚他「大個仔咗」。

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