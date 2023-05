【大學發展】城大新校長梅彥昌就職　明言須提升國際排名吸引優秀師生

由新加坡國立大學過檔的梅彥昌,剛於周日(14日)接替郭位,正式上任香港城市大學第5任校長,校方今日(18日)舉行就職典禮。梅彥昌表示,未來願景是為香港年輕人帶來希望,並鼓勵學生成為世界公民,而不只是頂尖大學畢業生,城大亦須更進一步,通過互動創新學習,發展轉向「以學習為中心」。有別本港其他大學校長一般不會明言追逐國際排名,梅彥昌更直言城大須全面提升國際排名,吸引更好的師生,以產生更佳研究成果。

梅彥昌祖籍廣東四邑、於新加坡出生,他今早在就職典禮以英文致辭,離開時校方未有安排傳媒答問,司儀則採用英語及普通話雙語。

梅彥昌致辭時,開首便讚揚郭位在過去15年領導城大成為在全球大學排名節節上升。他提及,現今科技令學生獲得資訊的速度,比起教師授課更快,為了讓學生為可持續、終生職業和未來做好準備,城大必須更進一步,將「以教為中心」轉向「以學為中心」,由傳統以講座和輔導為主的制度性學習,轉向啟發性、互動性及創新性學習(inspirational learning、interactive learning and innovative learning)。

梅彥昌亦說,大學將努力尋找更多空間,聘請更好的教師,亦希望吸引更好的學生,產生更好的研究和創新成果,更直言要「全面提升國際排名」,他說:

唯一不關心排名的大學是全球前20大,其餘的必須關心。(The only universities that wouldn't care about ranking are the top 20. The rest have to care.)