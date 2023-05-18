【大學發展】城大新校長梅彥昌就職　明言須提升國際排名吸引優秀師生

▲ 城大新校長梅彥昌今早（18日）在就職典禮上接過《香港城市大學條例》。（曾耀輝攝）

由新加坡國立大學過檔的梅彥昌，剛於周日（14日）接替郭位，正式上任香港城市大學第5任校長，校方今日（18日）舉行就職典禮。梅彥昌表示，未來願景是為香港年輕人帶來希望，並鼓勵學生成為世界公民，而不只是頂尖大學畢業生，城大亦須更進一步，通過互動創新學習，發展轉向「以學習為中心」。有別本港其他大學校長一般不會明言追逐國際排名，梅彥昌更直言城大須全面提升國際排名，吸引更好的師生，以產生更佳研究成果。

梅彥昌祖籍廣東四邑、於新加坡出生，他今早在就職典禮以英文致辭，離開時校方未有安排傳媒答問，司儀則採用英語及普通話雙語。

梅彥昌致辭時，開首便讚揚郭位在過去15年領導城大成為在全球大學排名節節上升。他提及，現今科技令學生獲得資訊的速度，比起教師授課更快，為了讓學生為可持續、終生職業和未來做好準備，城大必須更進一步，將「以教為中心」轉向「以學為中心」，由傳統以講座和輔導為主的制度性學習，轉向啟發性、互動性及創新性學習（inspirational learning、interactive learning and innovative learning）。

梅彥昌亦說，大學將努力尋找更多空間，聘請更好的教師，亦希望吸引更好的學生，產生更好的研究和創新成果，更直言要「全面提升國際排名」，他說：

唯一不關心排名的大學是全球前20大，其餘的必須關心。（The only universities that wouldn't care about ranking are the top 20. The rest have to care.）

他續說，希望通過上述「手段」，達成他的目標，為香港的年輕人，以及加入此地區的其他人帶來希望，並實現他們對更美好未來的渴望，期待共同為城大和香港的更好發展而努力。梅彥昌亦在就職典禮場刊中表示：

我的願景是鼓勵學生成為世界公民，而不只是一所頂尖大學的畢業生，並為他們創造適當的學術環境，讓他們的潛能得以充分發揮。

據城大提個梅彥昌個人簡歷，他到任城大前，於2018年至2022年擔任新加坡國立大學常務副校長（創新與企業），任內推動將大學研發的深度技轉化為商業應用，並通過「畢業生研究創新計劃」令應用深度技術的初創公司數量，於3年內增加4倍，成為新加坡最成功的深度技術初創企業計劃；此前曾任南洋理工大學學務副校長，其任內推動大學在QA世界大學排名榜，由2011年的第74位，上升至2017年的第11位，並於該年度稱冠亞洲。

據城大早前介紹亦指，梅彥昌跟很多香港人一樣，其父親在廣東四邑出生，當時因家貧移居到新加坡謀生，梅彥昌在1980年畢業自澳洲莫納什大學，考獲工程學士（材料工程）學位，在1987年考獲新加坡國立大學博士學位。他現時是亞太區材料學院的院士﹔新加坡工程師學院創始院士﹔同時榮獲倫敦帝國學院所頒發的醫學院院士榮銜及英格蘭羅浮堡大學名譽博士學位。

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記者：馮琪雅