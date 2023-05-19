【湊仔疑難】新手爸媽被育兒大小事考起　醫生媽媽建議︰生多個孩子

▲ 新手爸媽被育兒大小事考起，醫生媽媽建議「生多個孩子」。（iStock圖片）

看到年輕朋友初為父母，我通常都多管閒事地建議︰「生多個吧！」

每當有年輕父母訴說困難︰新生兒太難照顧、太吵、太被寵壞，妻子育兒太過緊張，幼兒性格太好動、太文靜，學習能力太快、太慢，幼兒偏食，幼兒常生病，妒忌家傭跟孩子太親近，婆媳不能和睦相處，夫妻因教養問題而吵架……我都會建議︰「生多個吧！」

我不是說獨生子女不好。我是想說︰生多個孩子，對父母的個人成長有很大幫助。

無論是如何成熟理性、聰明博學的人，當他們作為新手父母，都無一例外會「過分緊張」，將很多很多精神、心力、時間和資源放在第一個孩子身上。但只要第二個孩子出生了，他們就會立刻意識到，自己之前對第一個孩子「太緊張了」；然後，就懂得調節自己，給予孩子們比較合理的期望、關懷與壓力。

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然而，若沒有第二個孩子的啟發，單孩父母們很難自然理解得到自己其實有多「過分緊張」。

正所謂︰「第一個跟書養，第二個跟豬養」，不論多公平的父母，都不可能對第二個孩子投放一樣的緊張感。然而，放鬆一點的教養，未必不好。

有了第二個孩子，父母對人類性格的多樣性，會有更深刻的了解。兄弟姊妹的性格大多相反，父母會驀然發覺，原來性格、行為、觀點，分別可以如此之大；於是，他們對所有人的個性更加包容了，懂得將心比心，心胸變得寬廣。

我所認識有三個或以上孩子的父母，通常都是比較世故成熟的人，容易接受新觀點，思想也很創新靈活。他們比單孩父母更懂得活在當下，愈忙，愈會享受生活，想盡辦法去尋找me time，讓自己與孩子保持一個健康的距離。而只有一個孩子的父母，因為很多時候關係密不可分，反而減少了獨處的意識。

重複一次︰不是說獨生兒不好。許多獨生孩子都聰慧、會思考，也快樂；我說的是父母。多生一個、兩個或三個，為的不是孩子，是為父母自己的成長。當然有經濟與精力的考慮，也有兄弟不和、偏心、比較等風險，各有好處壞處。就我自己而言，我很慶幸生了兩個；否則有許多人生道理，我是永遠無法體會得到的。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「生多個孩子」。

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