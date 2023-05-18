【擲物刑毁】包致金侄女Amina涉擲菲傭衣物落街　鄰居供稱播歌時遭被告大力拍門

▲ 被告鄰居女子Gorospe Lorilyn Chavaria出庭作供。（陳曉欣攝）

終審法院非常任法官包致金侄女Amina Mariam Bokhary，涉將家傭的內衣褲和諾基亞手機等物品從9樓寓所扔落樓，擲中私家車，被控刑事毁壞罪及盜竊罪一案今（18日）續。被告鄰居供稱，在2018年在家中播歌時被告突然大力拍門，怒氣沖沖聲稱要報警。

被告Amina Mariam Bokhary（46歲）否認於2022年12月13日及14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑B座，無合法辯解而損壞2部私家車的擋風玻璃；以及於上址一單位內偷竊菲傭Castillon Pacita Bundiola的財產，即衣物、1本相冊、2個錢包、1個塑膠盆、1隻手錶、1部諾基亞手機和1串鎖匙。

甫開庭，控方申請新增1名曾到場調查的警員作供，以證明其中8樣物品在停車場哪個位置出現，辯方反對。裁判官王證瑜指基於司法公義，拒絕申請。

被告鄰居女子Gorospe Lorilyn Chavaria供稱，在2018年7月某日早上，她在單位內播歌時，有人突然大力地拍其家門，她從閉路電視看見是被告表現憤怒，叫自己開門，又稱會報警。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣