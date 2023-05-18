【擲物刑毁】包致金侄女Amina涉擲菲傭衣物落街　鄰居：案發時Amina歇斯底里尖叫

▲ 被告鄰居女子Gorospe Lorilyn Chavaria出庭作供。（陳曉欣攝）

終審法院非常任法官包致金侄女Amina Mariam Bokhary，涉將家傭的內衣褲和諾基亞手機等物品從9樓寓所扔落樓，擲中私家車，被控刑事毁壞罪及盜竊罪一案今（18日）續。被告鄰居供稱，案發時在聽到住在隔壁的Amina歇斯底里尖叫；保安員供稱有住戶投訴涉案單位發出噪音及高空擲物。

被告Amina Mariam Bokhary（46歲）否認於2022年12月13日及14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑B座，無合法辯解而損壞2部私家車的擋風玻璃；以及在12月13日於上址一單位內偷竊菲傭Castillon Pacita Bundiola的財產，即衣物、1本相冊、2個錢包、1個塑膠盆、1隻手錶、1部諾基亞手機和1串鎖匙。

甫開庭，控方申請新增1名曾到場調查的警員作供，以證明其中8樣物品在停車場哪個位置出現，辯方反對。裁判官王證瑜指基於司法公義，拒絕申請。

被告鄰居Gorospe Lorilyn Chavaria供稱，在2018年7月某日早上，她在單位內播歌時，有人突然大力地拍門，她從閉路電視看見被告表現憤怒，叫自己開門，又稱會報警。

Chavaria續稱，在12月13日凌晨1時許，她在房間睡覺時聽到有女子尖叫，持續約半小時，其間有物品掉落的聲音，她被叫聲弄醒後徹夜未眠。及至早上6時許，她聽到女聲再度尖叫約半小時。Chavaria承認看不見誰在叫，但指只有被告會一直以來都是歇斯底里，因此認出女聲是被告，尖叫聲直至被告被捕才停止。

屋苑保安趙克鴻（音譯）供稱，12月14日凌晨2時許接到住戶投訴涉案單位發出噪音，及後與警方上門，但無人應門。約清晨5點，他獲同事告知停車場有狀況，到場後見地上有大量雜物及衣物，部分衣物散落在一部白色車旁。趙稱，12月13日及14日均有噪音投訴，14日更有高空擲物投訴。

聆訊明（19日）續。

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記者：陳曉欣