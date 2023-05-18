【MIRROR成員】姜濤承認要改善接受泥鯭意見　Jer：公司特別請安全團隊監察【多圖】

MIRROR於今天（5月18日）在太古城舉行記者會，宣布呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、江𤒹生（AK）和陳卓賢（Ian）將分別以不同主題舉辦《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》。

Edan、Jer、Anson Lo和姜濤齊現身並接受媒體訪問，分享近況和開騷感受。

【MIRROR成員】Jer+教主+姜濤+Edan今年開個人騷 7成門票預留MIRO優先訂購

▲ （陳慧安 攝）

上周日四人於馬來西亞出席大型音樂節，出騷前教主Anson Lo於IG宣佈病倒，對此他說：「依然有點肚痛和肚瀉，所以有繼續食藥，未來一兩天會睇醫生，可能返港之後未清晒，但喺嗰邊冇睇醫生，所以嚟緊呢一兩日就要睇醫生。除咗屙之外，又有啲胃痛，要問專業醫生意見就會好啲。」

阿姜昨晚於IG公佈患病，原來他跟教主同一命運，阿姜說：「尋日睇咗醫生㗎喇。其實跟他完全一樣，咁就快啲睇醫生。」

鬥食榴槤Edan完勝

另外日前Jer跟Edan於馬來西亞比拼食榴槤，Jer說：「Edan贏咗，我輸咗，佢食咗15粒榴槤。其實隔天我已經覺得好熱氣，飲咗好多涼茶。」Edan則笑稱「壓倒性擊倒」Jer，他說：「我嗰晚係咁飲水。諗返轉頭有啲多，好似太癲！」

Jer笑言如吃了一年份量，連教主也說：「食得太多喇」，Edan說：「好彩又冇咩事，冇爆瘡，所以係好難忘嘅回憶。」

【MIRROR成員】教主Jeremy眼神交流有默契 Jer笑姜濤唱《Rumours》變「僵」濤

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姜濤錄英文團歌超緊張

早前Jeremy、Jer、教主和姜濤亮相日本人氣音樂頻道《THE FIRST TAKE》合唱首支英文團歌《Rumours》，昨晚歌曲上架，問到有甚麼感受時。

Jer直言好開心：「我哋可以登上一個國際性嘅平台，讓大家知道其實香港有隊組合叫MIRROR，希望透過今次嘅表演可以留意到我哋之前出過嘅歌，了解到我哋。」

姜濤坦承錄音時很緊張，被笑變「僵濤」，他說：「係啊，僵硬個僵，錄音時的確係一Take過，聲音上唔想有任何嘅閃失，可能肢體方面顧唔到咁多。我唔想有失誤會令到大家都唔好，所以我相信大家都係為咗件事好。」姜濤表示錄至中段，大家都開始放鬆下來。

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Edan恨錄英文團歌?

說到給予自己幾多分時，無份參加的Edan即說：「我畀自己10分。」記者追問是否想參與，Edan說：「都想嘅，但同時會有壓力和好緊張，都會擔心自己能否Handle到，下次啦。」

Edan續說跟教主一齊拍《盜月者》時，看到他好認真準備，他說：「佢都會不斷練啲和音，睇得出大家好緊張，我都在想，如果我有份唱都會超緊張，好犀利！」

問到演唱會邀請那位嘉賓，Jer笑稱當然不可「劇透」，在旁的阿姜即說：「我唔想萬一做啲咩都自打嘴巴，總之希望請到想請嘅人。

▲ （陳慧安 攝）

Jer為個唱練跑

至於演唱會準備得如何？打頭陣於7月初開騷的Jer已準備好流程，至於會否騷肌，Jer說：「肌肉就......我覺得係要操體能嘅，因為是首次一個人Handle晒整個騷，我覺得要跑步練氣，Keep住有跑。」

說到上次開騷Edan露腿，問今次會否騷肌，Edan笑言今次露手肘。在旁的Jer即說：「我睇住你（指Edan）露上身肌肉。我第一次開騷，計劃內冇除衫嘅打算。（請偶像林宥嘉？）嘉賓方面計劃當中，但請唔請到就要透過公司去跟對方傾。（翱唱《兜圈》？）我都係靜靜雞喺ig Story度唱咗就算，點知佢睇到。佢有回覆，我都係小粉絲咁好緊張。」

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聘團隊監察舞台製作

另外MIRROR演唱會曾發生嚴重意外，問到舞台設計上有何安排，以會否擔心舞台機關安全問題，Jer即代答：「安全方面，公司特別聘請一個安全嘅團隊，去監察一啲安全嘅措施，所以我哋可以專心在舞台上做演出，我哋專注我哋嘅表演就可以。」

至於教主曾經扭親腰，問及怕否再傷及腰患，Ansonlo透露有定期去睇物理治療，他說：「治療師都話唔會100%康復，係一個保養方式，叫我盡量唔好企咁多，但同我做嘢抗衡對沖咗，所以攞個平衡，可能返到屋企之後即刻坐，喺屋企坐多啲。」

台上聲稱希望歌藝有進步的姜濤即說：「一定會練歌，在自己基本功上面有多點進步。」不過4人個唱場地不同，怕否拿作比較？Jer即答道：「有好多嘢都要配合，無論檔期或場地等，我諗大家會搵到最適合自己的表演方法，會因應場地，不會令入場的Fans失望，一定會開心地領略到我哋想表達嘅演唱會訊息。」

說到之前RubberBand成員泥鯭批評姜濤說得獎感言一事，問到姜濤有甚麼感受時，阿姜即說：「其實向來對於任何前輩的提點，我都虛心接受，相信大家無論用咩形式去提點我哋，我哋都需要去吸收，多謝佢！（有否影響情緒？）冇，我成日都會睇到好多Comment，所以都習慣。」

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對於成員AK跟Stanely日前提點姜濤，下次說得獎感言可以簡潔些，他也大表認同：「自己思考過之後，都有啲唔妥當嘅地方，其實唔洗佢哋提點我，自己都知道，會用最真誠嘅心去表達自己，只要唔好傷害到任何人就得。」

不過一眾姜糖很嬲怒，姜濤即說：「希望彼此都要一齊成長，我成日都話人無完美，其實我有做得唔妥當嘅地方，自己都會去反省。希望大家都可以同我哋一齊成長。」

記者：游艾維

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