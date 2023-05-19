由華懋集團與港鐵合作發展，屬港鐵何文田站上蓋首個大型住宅項目的「瑜一」，項目憑藉何文田矜貴地段，加上港鐵網絡優勢吸引買家。另一方面，發展商在設計項目時充分將綠化生活融入當中，並著重平衡住戶身心靈健康，也為項目大大加分。發展商先後推出項目第IB和第IC期，第IB期首輪發售更是即日全數沽清。兩期項目9天內速沽334伙，套現57億元，反映九龍鐵路上蓋物業魅力。

發展商上周乘勢公布項目第IA期「瑜一・天海」首張價單，並於過去一個周末開放示範單位予公眾參觀，即錄得超額認購，反應理想，促使發展商加推單位應市。

作為九龍區市中心的傳統矜貴住宅地段，何文田新盤可說買少見少，而「瑜一」位處的何文田站，更預料將會是未來十年九龍市區最後鐵路上蓋住宅供應。

▲ 「瑜一」是港鐵何文田站上蓋首個大型住宅項目，而何文田站更預料將會是未來十年九龍市區最後鐵路上蓋住宅供應。

屯馬綫及觀塘綫雙綫優勢 專屬升降機直達港鐵車站大堂

項目既坐擁該區的尊尚地段，同時享有便利交通，更附設住戶專屬升降機直達港鐵何文田站入閘大堂，讓住戶步出家門即輕鬆前往港九新界各區。

何文田站具備屯馬綫及觀塘綫的雙綫鐵路優勢，只需3站即抵金鐘、尖東，前者只需12分鐘，後者只需6分鐘，再轉往中環及尖沙咀港九兩大CBD均相當方便。即使假日往新界東西各區，同樣一綫貫通。如想乘高鐵北上，只需9分鐘車程前往柯士甸站便可。

對駕車一族來說同樣四通八達。由「瑜一」出發經1號幹綫，穿過紅隧到港島前往中環不用15分鐘車程，而前往尖沙咀更只需10分鐘；至於來往港島銅鑼灣或東九CBD觀塘，亦不過12及15分鐘車程。此外，駕車前往香港國際機場亦不過約30分鐘，半小時便可通往世界。

何文田超級名校網 人才輩出

交通是上班族的最大考慮，校網則是家長們最關心的議題。「瑜一」當區所屬的34區小學校網及九龍城中學校網，肯定是大部分家長夢寐以求的校區。

區內雲集多間Band 1資助中、小學及直資名校，包括喇沙書院、拔萃男書院、瑪利諾修院學校（中學部）、九龍真光中學、協恩中學、協恩中學附屬小學、陳瑞祺（喇沙）小學及保良局何壽南小學等；國際學校方面，則有名人輩出的英皇佐治五世學校。如此名校陣容，可說何文田得天獨厚。

▲ 「瑜一」當區所屬的校網雲集多間Band 1資助中、小學名校，是大部分家長夢寐以求的校區。

逾9.5萬呎會所和園林 綠化率達30%

生活配套固然重要，樓盤質素同樣不可忽視。「瑜一」將可持續發展的理念融入整個項目設計，連繫人與人之餘，亦致力讓人融入大自然。

項目依山而建，挑高的建築配以玻璃幕牆，採光度極佳，亦令視野更廣寬開揚。項目的住客會所連園林綠化空間逾9.5萬平方呎，綠化率高達3成，按WELL建築標準™設計並獲相關中期認證及綠建環評暫定鉑金級認證。加上整體的園境規劃與流綫型通道有利自然通風，營造身心平和的環境。

▲ 項目的住客會所連園林綠化空間達9.5萬平方呎，綠化率高達3成。

項目的綠化概念不僅限於其規劃及設計，更融入住客設施當中。例如獨特的「天空樹」；供小朋友玩樂的「戶外童遊天地」，當中設有嬉水花園和攀爬小草坪；倘大的「舒心草原」；可供練習冥想和瑜伽的「靜覺心靈」，以及為毛孩而設的「毛孩天地」等，都為住戶營造出悠閒的翠綠空間。

「瑜一・天海」同系最前排 壓軸雙座擁向南維港景

發展商壓軸推出的「瑜一・天海」，由兩座住宅大樓組成，屬系列最前排、最靠近維港的一期，是矜罕單邊向南雙座大樓，亦是該項目首次推出的向南維港海景單位。「瑜一・天海」共涉447伙，涵蓋1至4房，實用面積介乎311至1,615平方呎，主打2房和3房單位，另設有38伙特色單位。整個期數有超過6成單位設有儲物室，能滿足大家庭需要，加上逾7成半單位設有梗廚，間隔更分明實用，相信會獲得不少家庭客及投資者青睞。

▲ 發展商壓軸推出的「瑜一・天海」，由兩座住宅大樓組成，屬系列最前排、最靠近維港的一期。

▲ 「瑜一・天海」共涉447伙，涵蓋1至4房，實用面積介乎311至1,615平方呎，大部份單位設有儲物室。

▲ 「瑜一・天海」有逾7成半單位設有梗廚，間隔更分明實用。