【歷史建築】中電鐘樓完成活化　明日起免費開放

▲ （梁偉榮攝）

被評為一級歷史建築的中電鐘樓大樓，經活化成「中電鐘樓文化館」後，明日（19日）起免費開放予公眾參觀。

文化館保留原有紅釉瓷磚外牆、玻璃窗和窗花等，地下及一樓並設3個展覽，分別展示香港社會及電力的發展，能觀賞鐘樓原裝鐘芯和指針、1960年代的電費單及舊有電錶外，亦有多個遊戲互動區及打卡位，讓訪客體驗規劃能源等。

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戰前罕見國際主義建築風格

位於亞皆老街147號的中電鐘樓大樓，由著名建築師關永康設計，1940年落成，前身為中電總部，並在2018年被評為一級歷史建築。中電鐘樓是香港現存少數的國際主義建築風格建築物，外牆均用紅棕色釉彩瓷磚覆蓋，而設計也採用當年歐洲流行的裝修藝術，如對稱及幾何線條等；建築物的三面外牆以均裝嵌電力驅動的塔鐘，每個直徑2.4米，一直準確的顯示時間，為當區的重要地標。活化後的大樓仍保留舊有建築特色，同時保留原有天窗、玻璃窗戶、鐵鑄窗框、窗鉸，以及拱型設計的石屎牆等。

文化館地下及一樓共有3和展覽開放予公眾參觀，地下展覽的主題為「電力世界」，透過各文物、短片及互動展品等，讓公眾了解昔日香港及電力發展，如可看到1940年代的電錶、1960年代的手寫電費單、昔日常用的火水燈及火水爐等，了解電力發展所帶來的生活轉變。

該展覽同時有多個互動遊戲，如可以體驗能源規劃師的工作，規劃新發展區的能源及供電安排，亦可玩「消消樂」形式的減碳知識遊戲。同時亦有展區以視覺效果展現氣候變化的威力，讓訪客沉浸式體驗繁華背後的代價，推動低碳生活。

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退役山頂纜車車卡可打卡

另外，中電鐘樓的原裝鐘芯及指針已不可維修及使用，中電亦將之展於一樓展廳。一樓亦設兩個展覽，分別為「家的故事」以及由非物質文化遺產辦事處策劃的「人為·非遺」。前者主要回溯嘉道理家族的故事，亦透過120個口述歷史故事，闡述舊時香港的生活面貌和本地歷史發展。後者則分三大展區，展出10個本地非物質文化遺產項目，如長衫、皮鞋、玉器、活字印刷、印章及西金首飾等，有關展品亦由10位年輕非遺傳承人提供。

除展覽，一樓亦設有咖啡館及庭院供訪客休息，庭院內更有已退役的第五代山頂纜車車卡可拍照留念。另外香港社會發展回報項目的永久總部也設於文化館，學者可到臨參考檔案。文化館亦會定期舉行鐘樓建築導賞團、各種講座和體驗活動，市民如有興趣可以在星期二、三、五至日，上午10時至下午6時到訪，亦可預約館方提供的導賞及體驗服務。

中電企業發展總裁莊偉茵指，文化館由中電營運，成立的目的為傳承和推廣香港珍貴的文化，並推動綠色教育，希望多個地方讓公眾學習歷史及學習規劃可持續發展。她提到，鐘樓是很多人的集體回憶，亦是九龍城區的重要地標，不少街坊對鐘樓的發展非常關注，如鐘樓的鐘停擺，亦即會有人致電中電的熱線通知，相信能成為一個老少咸宜的地方。

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記者：黃小冰