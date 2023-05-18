【公屋加名】公屋女擬與3子單親爸結婚　抗拒與繼子同住︰可以不加名嗎？

公屋戶籍的加名問題，向來都有很多查詢。最近一名現居於1至2人單位的公屋女子，計劃與育有3孩的男友結婚，但她在網上坦言，自己與對方3個仔並不融洽，不想同住，但擔心結婚後被迫加名，故在網上向網民查詢戶籍加名問題。

該名女網民日前在facebook群組「香港公營房屋討論區」發文表示，她現居於1至2人公屋單位，正計劃與男友結婚。其男友早已離婚，與前妻育有3名兒子，而3名兒子都跟爸爸及其親人同住，當中大仔已經18歲。

樓主續稱，男友打算婚後搬入她的公屋單位同住，並會向房署上報。但她自言與男友的3名兒子關係一般，加上自己只是剛搬入單位一年，不想再調遷大屋，她又不打算生育，因此她擔心單位會被房署要求把3名繼子加名，她對此抗拒。

佢哋不太接受父母離婚，所以不太接受爸爸有另一半。而且我本身係唔想有小朋友，冇打算生。所以不太接受有小朋友同住的生活，同住覺得不太方便。

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她強調與另一半已有共識，男友早已接納她不想生小朋友及不想接觸他的兒子，「多年來我哋相處都好，冇因為小朋友而爭吵過。所以結婚真係好個人，雖然加名我哋都不用搬，因為係1-2人單位。」她強調自己只是不肯定應否在單位上加繼子的名字，希望網民能解答。

大部分網民指結婚要上報，因為資產審查問題，但小朋友就不一定要加名，更建議樓主要三思，不打算生育就不一定要結婚，「小心有背後的目的用意，三思三思再三思！後母不易做」、「keep住男女朋友關係咪幾好」等。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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8類人士可申請戶籍加名

根據房委會資料顯示，擬加入戶籍人士須為香港居民 ，但無需符合居港滿7年的規定。下列8類人士在符合所須的條件準則下，可加入戶籍之內：

1. 戶主的配偶

2. 新生嬰兒或18歲以下的兒童

3. 戶主的一名已婚子女的配偶／已婚子女的配偶和該名已婚子女的18歲以下兒女

4. 受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的父母

5. 受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的祖父母

6. 恆久依賴戶主照顧的受供養親屬 ，例如弱能人士

7. 現居「改建一人單位」而又符合「自動編配」計劃的住戶，可申請加入年滿60歲或以上的親屬

8. 年長租戶的一名成年子女，可連同其家庭成員申請加入戶籍。

申請加入上述第1、第3至第8類別人士，整個家庭（包括擬加入戶籍人士）必須通過「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定，以核實資格。此外，如申請加入成年子女，擬加戶的成年子女須簽署承諾書，表明他們會與年長父母一起和諧生活，克盡孝道，而在正常情況下，分戶申請不會受理。

4類人士可申請「有條件暫住」

戶主亦可申請下列4類人士在公屋單位作有條件暫住，以便年邁戶主得到照顧，或使戶主能照顧極需依靠戶主的近親︰

1. 負責照顧戶主的成年子／女（若未能通過「一個家系」的條件、「全面經濟狀況審查」或「住宅物業權審查」的規定）

2. 負責照顧戶主的兄／弟／姊／妹（只限一名）及其家人

3. 須依靠戶主的18歲以下內孫／外孫

4. 須依靠戶主的受供養親屬。

另外，戶主可為因未能符合「全面經濟狀況審查」及／或「住宅物業權審查」規定而不獲批准加戶的上述指定8類人士申請有條件暫住，惟必須證明他們因有真正需要而申請暫住在公屋單位內。

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責任編輯︰王明芳