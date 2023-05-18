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【夏天消暑】網民實測用4種物品+風扇　$50低成本自製冷氣極速降溫

健康 18:22 2023/05/18

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

網民實測用4種物品+風扇，$50低成本自製冷氣極速降溫。

近日天氣悶熱，很多人都會開冷氣，但若然想慳錢慳電，也有其他消暑妙法。近日有馬來西亞網民分享，用風扇加4種物品，自製「低成本冷氣」，為房間迅速降溫，並可持續吹出涼風2至3小時。

最新影片：

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【活得健康啲】8年來放棄休假做1對1陪診義工 IT爸爸不求回報：做義工已是習慣

綜合外媒報道，該名男網民在影片平台TikTok分享影片，指當地天氣炎熱，導致晚上難以入睡，於是想出妙招，只需準備一部電風扇、一個發泡膠箱、兩個膠樽、冰塊和鹽，便可將風扇升級成「冷氣」，成本僅30令吉（約港幣52元）。

他首先在發泡膠箱蓋上開一個洞，然後再於箱的旁邊開兩個出風口，然後把鹽和冰塊放入箱，再將2個膠樽對半切開，塞進箱子的出風口，再蓋上箱蓋，最後把電風扇朝向箱蓋的洞口吹風，箱子的兩個出風口便會吹出一陣陣涼風。

因為我們房間的空間很小，所以DIY的冷氣感覺非常涼爽。

男網民透露，這部「DIY冷氣機」能持續2至3小時吹出的冷風，至於時間長短視乎冰塊的數量。他又表示會將「冷氣機」加以改良，「我們之後會用乾冰來自製冷氣，因為乾冰融化更慢，可以讓低溫維持更久」。

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日本實測簡單1招 室內溫度下降4°C

日本健康生活網站「Hint-Pot」早前進行一項實驗，工作人員在未在開窗戶或冷氣的狹小房間內，將兩樽雪凍結冰的水，放在膠盒中，底下鋪一條毛巾，然後記錄各個時段的室內溫度、濕度變化。結果發現，過了30分鐘後，可令室溫降低4度。

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責任編輯：羅嘉欣

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