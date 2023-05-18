【播錯國歌】港協向冰協發書面「申斥」日後須跟足指引　限14天內就改善企業管治交補充資料

▲ 港協今日召開董事局特別會議商討決定。

今年2月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽播放國歌出錯，港協暨奧委會與香港冰球協會事後就事件及企業管治等多方面爭論多時，其後更啟動暫停冰協會員資格程序。港協今日（18日）就冰協提交的解釋及方案，召開董事局特別會議商討決定，義務秘書長楊祖賜會後表示，董事局決定就事件冰協發出書面「申斥」，作為對總會的告誡，敦促冰協14天內就改善企業管治未能完善的事項，提交補充資料。



今日出席董事局特別會議的成員包港協暨奧委會會長霍震霆、副會長王敏超、楊祖賜等，會議後一同見傳媒。楊祖賜指，港協審視冰協調查報告，今次的「申斥」是基於冰球領隊在2月的比賽中，未將載有正確國歌的硬件交予主辦機構，並由主辦機構確認收妥，以及未有核對國歌是否正確。他指董事局全面客觀審視，並充份考慮各方因素，包括留意到冰協其後在4月羅馬尼亞作賽中有嚴謹跟從指示，足以證明冰協完全理解，並有能力執行指引。

楊祖賜續稱，相關懲處必須反映播錯國歌的嚴重性，要有警剔作用，根據機制，「申斥」較「警告」嚴重，即勒令冰協必須跟從指引，「佢要明白呢個唔係普通口頭或書面警告，『申斥』係要你後續跟足晒指引做嘢。」他稱對於播錯國歌方面的處理已告一段落，港協現時並無暫停冰協會籍。

至於在冰協企業管治方面，港協認為冰協的企業管治改善方案仍有進步空間，在5月4日報告中未有詳述核心事務，包括遴選機制、誠信管理及會員制度，指冰協運動員遴選機制不清晰，包括程序、評分機制等，例如在遴選機制上，應說明選拔條件、評分比重及相關程序等，冰協須確保合資格運動員均可參加選拔。至於會員制度，他稱冰協雖詳細講解會員投票權，但在提名及被提名方面都要作再補充。港協要求冰協在14日內、即5月31日或之前，提交補交相關資料。

港協及冰協過去就處理播錯國歌事件多次「隔空駁火」，楊祖賜在管治角度上重申，港協是一視同仁去處理，「希望合作性解決所有問題，唔係對抗性。」

文化體育及旅遊局長楊潤雄今日亦指，非常支持港協有關決定，亦認同體育總會的企業管治可影響體育項目的長遠發展，包括球員出賽訓練及公帑，形容港協做法合情合理，希望冰協繼續與港協就將來的改善工作，攜手合作，令冰球運動員一展所長。

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記者：蘇文軒