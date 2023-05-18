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【播錯國歌】港協更新播國歌指引若賽事主辦單位拒檢查　港隊應拒絕出席頒獎禮

社會 16:40 2023/05/18

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▲ 港協暨奧委會為體育總會提供的工具包，包括2面香港區旗及2隻儲存國歌的USB。(資料圖片)

港協暨奧委會今日（18日）就冰協提交的解釋及方案召開董事局特別會議商討決定，除向冰協發出書面「申斥」外，港協亦指已完善國歌相關指引，包括要求屬下體育總會出賽前「必須」向港協領工具包出賽，並確保主辦機構書面簽收及由領隊現場核實，倘主辦機構拒絕聆聽或核實，領隊必須拒絕隊員參加頒獎禮，直至對方同意核實。港協周五(19日)會向體育總會就新修改進行簡報會，冀各總會提升播放國歌重視程度。

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜解釋，修改指引務求令體育總會在特殊情況下可有規可循。新修訂包括要求所有體育總會出外作賽前，必須向港協領取工具包並帶去出賽，也需確保主辦機構簽收核實。

楊祖賜提到，如主辦方拒絕即場聆聽國歌、核對國歌名稱和國旗時，領隊必須拒絕隊員參加頒獎禮，直至對方同意核實，港協周五會向體育總會就新修改指引進行簡報會，冀各總會提升播放國歌重視程度。

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記者：蘇文軒

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