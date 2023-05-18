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【兩性關係】交往兩年驚悉未婚夫是女兒身 女子崩潰提告：深感受辱

親子 16:30 2023/05/18

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英國一名女子透過約會網站認識「男友」Blade Silvano，交往近2年並談婚婚論嫁時，意外發現對方竟是「女兒身」。該名40歲女子被指控策劃一場「複雜騙局」，讓女友相信自己是男人，甚至在性交時，拿異物偽裝成男性生殖器侵入自己身體。

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綜合外媒引述檢方報道，Silvano經營一間咖啡館，兩人7年前透過約會網站而認識，謊稱自己是名陸軍軍官，同年12月首次見面，隨後至少2個不同場合親吻並發生性關係。

Silvano之後主動求婚，期間謊稱患癌，由此推遲婚禮。2018年9月，受害者用「男友」fb時，意外發現其真實姓名及身份，才揭發男友原本是女兒身。

檢察官Michael Hillman指，Silvano持續在性交時使用「未知物品」插入，並且總是穿著T恤和短褲，從未在女友面前裸體，也不允許對方碰觸私處。

受害者出庭時表示，Silvano展示2年來兩人的對話，以及約會網站個人簡介中，都把自己描述為男性，包括曾經傳送自己「刮鬍子」的照片。她深感受辱，怒斥被告「剝奪了我合意的權利。每個人都有權知道自己在和誰、以及什麼東西發生性關係。我同意和男性發生關係，而非女性。」

被告辯護律師懷稱，雙方大部分時間靠WhatsApp溝通，根本沒有見面過，而通訊軟體上的對話只是一種幻想與角色扮演的交流，「這不是一段真實關係，而是探索她另一部分性格的機會。」不過，受害者當庭否認，「當情緒介入時，它感覺非常真實，我可以代表自己說，我不是在演戲。」

Silvano日前現身劍橋刑事法庭（Cambridge Crown Court）受審，她宣稱從未見過受害者本人，也沒有使用假名，而且聊天時「從未提過性別」，更否認2項身體侵犯罪名。

調查也發現，Silvano被揭穿真實身分時另有伴侶，但受害者堅稱提告的行為並非對此報復。全案仍在審理中。、

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責任編輯：王明芳

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