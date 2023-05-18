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【3年半新低】最新失業率跌至3%　11.44萬人仍無工開

社會 16:43 2023/05/18

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（資料圖片）

政府統計處今日（18日）公布，最新失業率跌至3%，較對上一個月公布微跌0.1個百分點。就業不足率維持1.2%。失業人數下跌至11.44萬人，減少約700人。
 
各行業失業率變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業有相對明顯的跌幅。總就業人數上升至365.59萬人，增加約1,800人。同期的總勞動人口升至377.03萬人，增加約1,100人。
 
勞工及福利局局長孫玉菡認為，隨着本地經濟活動進一步恢復及訪港旅客人數強勁反彈，勞工市場繼續改善。展望未來，孫玉菡認為，隨着經濟持續復蘇，勞工市場在未來數月應會進一步改善。

按行業分析及與上一個三個月期間比較，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率，維持4.2%不變。其中，零售業的失業率維持3.8%不變，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.8%。一些行業的失業率亦下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業。其餘行業的失業率則無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。

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記者：吳卓峰

　　

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