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【逃亡潮】有線新聞連走三位主播　離職前在廠內跳《FLOWER》惹高層不滿

娛樂 17:07 2023/05/18

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真係好夠膽！

有線新聞部最近一日連走三位主播，當中包括新聞小花余茵娜、梁思齊和「鮮肉主播」梁家正同日離職，新聞部眾同事齊心歡送，為他們送上蛋糕、氣球，而近日醉心花藝的羅添盈，更通宵製作靚靚花束送給三位，相當有心。

離職前跳《FLOWER》

當中幾位美女主播趁離職前即場大跳韓團人氣女團BLACKPINK成員Jisoo的處女Solo《FLOWER》舞步，認真開心！

見她們跳得有板有眼，余茵娜更寫下：「超業餘Cover，即日夾舞的五朵Flowers，但高踭鞋好吵。」不少網民笑指她們可以組成香港女團。

高層不滿片段

及後，有主播界前輩發文指是「新聞業界的恥辱」，據悉，有線新聞及資訊總監關慧玲以「新聞廠的應用」為題，向員工發內部發通告。

通告如下：「新聞由編採至報道是專業、嚴肅的工作。有線新聞的專業形象是由新聞部所有同事艱苦經營而來，能夠保持下去，全賴大家在新聞專業上的堅持。希望大家明白新聞部是一個整體，無個人、無組別之分，大家的一言一行代表著『有線新聞』，希望大家協力維繫，謹言慎行。新聞廠是一個新聞部的核心，別具象徵意義，大家應該好好發揮它的功能，將最快、最新、最專業的新聞報道帶給觀眾，而不應該視它為一個嬉笑玩樂的舞台。」

事後有主播則發文表示，有「高層不滿」所以要將片段下架。

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