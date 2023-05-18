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【公民科內地考察】教育局額外要求學校交學生感言　不少於500字連相片供公開展覽

社會 17:08 2023/05/18

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首個公民科內地考察團已於上月3日出發，當時政府亦有發布考察團相片。（資料圖片）

高中公民科內地考察團已於上月起陸續出發，所有學生參加考察後均須向學校提交專題研習報告，教育局今日（18日）公布，額外要求學校於完成考察6周內，向局方提交學生感言及考察相片等「學生作品」，包括每班須提交2篇學生感言，內文字數不少於500字，以供局方透過網上及展覽等展示「學生學習成果」，又要求學校取得學生及家長同意授權局方作公開發布。局方亦新增要求師生完成考察後填寫網上問卷。

教育局今日向學校發出通函，公布本學年高中公民科內地考察支援措施。教育局表示，為展示學生學習成果，將向學校收集學生與內地考察相關的作品，包括照片、短片和學生感言等，由5月22日開始，學校須於考察結束後6星期內透過電郵傳送學生作品予局方，至於5月19日或以前出發的考察團，則須於6月30日或以前傳送予教育局。局方列明，學校須提交3類學生作品，包括：

  • 每班2篇「學生感言」，每篇包含不多於20字標題，以及不少於500字內文，檔案須列明學生就讀班級及中文姓名
  • 每班3張相片，每張相片須附上不多於20字標題
  • 其他（如適用），包括學生感言及相片以外的類別，如校本教材、經驗分享片段等，每所學校不多於3個檔案

教育局表示，將以多元化方式整合及展示學生學習成果，包括設立專屬網頁、舉辦巡迴展覽或聯校活動等，並提醒學校在遞交學生學習作品前，須得到相關學生及其家長／監護人等人士事前同意，授權教育局使用、修改或公開發布所有或部分學生作品的內容作教育及推廣用途。

此外，教育局表示已設計網上問卷，以收集參加考察的師生意見，以適時檢視公民科內地考察推行情況，調節和優化相關安排，籲隨團教師提醒所有學生於考察團解散前呈交問卷。

教育局副局長施俊輝今（18日）上載多張與香海正覺蓮社佛教正覺中學公民科考察團學生合照。（施俊輝facebook相片）

教育局亦將於本月30日及下月14日，各舉辦1場教師專業發展活動，主題分別為「通過內地考察認識大灣區的發展及機遇」及「公民與社會發展科內地考察校本經驗分享」，邀請中學校長、副校長、公民科科主任及教師報名參與，內容包括教育局、騰訊，以及傳統愛國學校創知中學及名校聖保祿學校等代表出席分享。

教育局續說，由2023/24學年起，將優化「學生學習概覽」，讓學生記錄公民科內地考察資料，如考察日期、參訪點、完成專題研習與否等，並在「學生的自述」欄上載公民科內地考察的學習經歷及反思，詳情稍後公布。

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責任編輯：馮琪雅

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