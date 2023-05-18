【公職失當】涉盜用求助人資料借貸30萬還賭債　民政署主任認罪囚15個月

▲ 涉盜用求助人資料借貸30萬還賭債，民政處主任認罪囚15個月。（資料圖片）

36歲民政署助理文書主任涉自2016年起盜用4名參與免費法律諮詢的市民資料，借取40筆共30萬的款項償還賭債，其上司接獲投訴揭發事件。涉案主任今（18日）於區域法院承認1項藉公職作出不當行為罪，法官判刑時指，被告的自私行為替兩名原先向政府求助的長者所帶來的困擾不能想像，亦令市民對政府產生負面印象，遂將被告判監15個月。

被告謝柱成（36歲，民政事務總署助理文書主任），今承認1項藉公職作出不當行為罪。

暫委法官引述辯方求情時指，本案涵蓋時間長，但只涉及3種不當行為，而且涉及的個人資料不算多，被告亦不涉貪污。此外被告亦明白犯下錯誤，事後調回原有崗位工作亦獲上司良好評價。

暫委法官判刑時指，被告在執行公職中獲得市民的個人資料後，利用資料借貸，以解決賭債，又指被告並非一時魯莽而犯案，當中備有周詳計劃。被告刻意挑選姓氏與其父母相同的長者資料借貸，亦承認曾不斷重複使用資料。

暫委法官又指，被告向上司承認罪行時亦隱瞞事實，訛稱自已在港沒有親戚作出此下策。暫委法官指，被告令兩名年邁的無辜市民受到恐嚇，其自私行為替兩名原先向政府求助的長者所帶來的困擾不能想像，亦令市民對政府產生負面印象。

暫委法官考慮到本案涉及不合理的檢控延誤，以及被告認罪等因素，遂判監15個月。

案情指，兩名70歲及76歲的事主分別於2016年6月及10月收到恐嚇電話，對方指稱被告為他們的姪子或兒子，要求他們催促被告還債，部分訊息亦明確威脅會令兩名事主及他們的家人身體受傷。

被告自2014年8月起，在北區民政諮詢中心任職民政事務總署助理文書主任。被告上司於2018年6月8日接獲1名女子投訴，關於收到關於被告借貸的 WhatsApp 追債訊息。被告同日與上司會面時承認使用當值律師服務免費法律諮詢計劃的4名參加者的個人資料借貸。

被告另簽署招認書，指他以上述資料向大約10個放債人借取逾40筆貸款，原因是他需要向放債人提供親戚的個人資料才可借錢，但他在香港沒有任何親戚。

被告其後到警署自首，在警誡下稱他於2016年11月因賭債宣布破產，須每月償還4,000元。惟被告繼續賭博，欠下約40筆債項，共30萬元，被告遂向4個持牌放債及一些高利貸借錢。

被告又指，他再於2018年1月至5月其間，挑選4名諮詢計劃申請人的申請表格，其後把他們列作家人或諮詢人。

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記者：梁錦麟